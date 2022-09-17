Рятувальники від першого дня повномасштабного вторгнення працюють на межі. Вони викладаються, рятуючи тих, хто постраждав від ракетних обстрілів. Тож ми вдячні їм за титанічну та невтомну працю у ці нелегкі часи.
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Зеленський подякував за сміливість
Володимир Зеленський висловив подяку рятувальникам за тисячі життів, які вдалося врятувати. Він окремо виділив відчуття безпеки, яке співробітники ДСНС повертають українцям. А також оцінив їхню сміливість, адже рятувальники щоденно ризикують, ліквідовуючи наслідки атак з боку росіян.
Сьогодні професійне свято тих, хто присвятив своє життя спасінню інших. Також це день тих, хто за певних обставин став рятівником, допомігши комусь,
– наголосив президент.
Зеленський пригадав потужні моменти роботи рятувальників / Фото з телеграма Зеленського
А от глава Вінницької ОВА Сергій Борзов пригадав усі ті страшні дні, які переживало місто й область. Він висловив подяку усім та кожному, хто в ці непрості години та дні робив все для того, щоб врятувати невинні людські життя.
Наші рятувальники – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють в обставинах війни. Повертають безпеку – рятують життя,
– підкреслив він.
Сергій Борзов привітав рятівників України з професійним святом: дивіться відео
Мужність і звитяга – щоденна робота
До слів привітання долучився глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підкреслив, що мужність та звитяга – щоденна робота рятувальників. Очільник адміністрації зауважив, що сама по собі професія небезпечна. Але під час повномасштабної війни ризики і загрози зростають у сотні разів.
Попереду у вас ще більше небезпечних завдань, ніж вже виконано, але ви – впораєтесь! Тож нехай ваш янгол-охоронець пильно несе свою службу, а вдома завжди чекають тепло, любов та родинний затишок,
– додав Гайдай.
Він побажав мирного неба над Луганщиною, а також досягнення омріяної перемоги над російськими загарбниками.
Рятівники – герої без зброї
У СБУ також привітали рятувальників з їхнім професійним святом. У відомстві зауважили, що їх називають героями без зброї. У привітанні зазначили, що рятівники боронять українців від вогню, води, негоди та після підступних атак ворогів.
І кожне врятоване життя – вже врятований цілий світ. Дякуємо вам, відважні українські рятувальники! Сил вам і витримки!,
– наголосили у СБУ.
У СБУ привітали з Днем рятівника / Фото з телеграма СБУ
Редакція 24 каналу також висловлює вдячність кожному та кожній, хто рятує українців у ці непрості часи. Ваша робота надзвичайно цінна. І кожен громадянин нашої країни високо цінує ваші подвиги.
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