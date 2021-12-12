День Сухопутных войск в окопах: оккупанты открывают огонь почти ежедневно

Свой профессиональный праздник – День Сухопутных войск Украины – защитники проводят в окопах. В условиях войны на Востоке именно этот род войск составляет основу Операции объединенных Сил.

В районе Золотого на Луганщине до врага – несколько сотен метров. При безветренной погоде даже можно услышать голоса оккупантов.

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Малые расстояния влияют на агрессивность боевых действий. Оккупанты там открывают огонь почти ежедневно.

Обстрелы ведут в основном для поражения наших огневых средств и для уничтожения личного состава. Недавно применяли калибр 152 по нашим соседям, а по нам работали ручными и станковыми противотанковыми гранатометами, крупнокалиберными пулеметами. Виталий Военнослужащий ВСУ

Боевое крещение

Несколько месяцев назад в этом районе Луганской области состоялось боевое крещение 19-летнего Андрея. Он как раз дежурил на посту, когда оккупанты начали стрелять. Юноша получил контузию.

Во время наблюдения прилетела управляемая ракета ПТУР. Зацепила пост, где я вел наблюдение, и взрывной волной задело меня,

– отметил военнослужащий ВСУ Андрей.

О ранениях знает не понаслышке и военнослужащая Ольга со Львовщины. Она только что вернулась из госпиталя.

"Были на позиции, прилетела мина 82 калибра. Обломками ранило ребят и меня – в живот. Но главное, чтобы ребят вытащить с поля боя", – подчеркнула военнослужащая ВСУ Ольга.

Поздравление от руководства

На позиции, где бойцы получили ранения, в праздник приезжает командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Едет к бойцам в окопы, чтобы поздравить, вручить знаки отличия и узнать о положении дел на передовой не из рапортов, а воочию.

"Здесь я чувствую тот реальный настрой, быт личного состава, их потребности, все то, чем они живут, в чем нуждаются, и действительно могу выяснить реальное состояние на передовой", – объяснил Сырский.

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Именно Сухопутные войска составляют фундамент Вооруженных сил Украины. Их подразделения приняли на себя основной удар российского агрессора и интервента в 2014 – 2015 годах. Часть из них выполняет боевые задачи на Востоке и сейчас, остальные восстанавливают боеспособность на полигонах.

Сухопутные войска – это носитель боевых возможностей Вооруженных сил. Они несут на себе основную тяжесть войны. В зоне проведения Операции объединенных сил они выполняют наибольшее количество задач. Александр Сырский Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

Поэтому оккупанты не упускают случая "поздравить" украинских защитников – стреляют из пулеметов и минометов. Воины уверены – чем ближе к ночи, тем щедрее на "подарки" будут российские террористические войска.