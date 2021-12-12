У районі Золотого на Луганщині до ворога – кілька сотень метрів. За безвітряної погоди навіть можна почути голоси окупантів.

Актуально Ситуація на Луганщині: як ворог обстрілював захисників України на початку грудня

Малі відстані впливають на агресивність бойових дій. Окупанти там відкривають вогонь майже щодня.

Обстріли ведуть здебільшого для ураження наших вогневих засобів і для знищення особового складу. Нещодавно застосовували 152 калібр по наших сусідах, а по нас працювали ручними та станковими протитанковими гранатометами, великокаліберними кулеметами. Віталій Військовослужбовець ЗСУ

Бойове хрещення

Кілька місяців тому в цьому районі Луганської області відбулося бойове хрещення 19-річного Андрія. Він саме чергував на посту, коли окупанти розпочали стріляти. Юнак отримав контузію.

Під час спостереження прилетіла керована ракета ПТУР. Зачепила пост, де я вів спостереження, і вибуховою хвилею зачепило мене,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Про поранення знає не з чуток і військовослужбовиця Ольга з Львівщини. Вона щойно повернулася зі шпиталю.

"Були на позиції, прилетіла міна 82 калібру. Уламками поранило хлопців і мене – у живіт. Але головне, щоб хлопців витягнути з поля бою", – наголосила військовослужбовиця ЗСУ Ольга.

Привітання від керівництва

На позиції, де бійці зазнали поранень, у світо приїжджає командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Їде до бійців в окопи, щоб привітати, вручити відзнаки і дізнатися про стан справ на передовій не з рапортів, а на власні очі.

"Тут я відчуваю той реальний настрій, побут особового складу, їхні потреби, все те, чим вони живуть, чого потребують і дійсно можу з’ясувати реальний стан на передовій", – пояснив Сирський.

До теми Віддано та з честю захищаєте Україну, – Зеленський привітав воїнів і ветеранів Сухопутних військ

Саме Сухопутні війська становлять фундамент Збройних сил України. Їхні підрозділи взяли на себе основний удар російського агресора й інтервента у 2014 – 2015 роках. Частина з них виконує бойові завдання на сході і зараз, інші відновлюють боєздатність на полігонах.

Сухопутні війська – це носій бойових можливостей Збройних сил. Вони несуть на собі основний тягар війни. У зоні проведення Операції об’єднаних сил вони виконують найбільшу кількість завдань. Олександр Сирський Командувач Сухопутних військ Збройних сил України

Відтак окупанти не втрачають нагоди "привітати" українських захисників – стріляють з кулеметів і мінометів. Вояки упевнені – чим ближче до ночі, тим щедрішими на "подарунки" будуть російські терористичні війська.