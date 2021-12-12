Президент відзначив відданість, з якою бійці стоять на оборони Батьківщини. Воїни продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи відсіч російському агресору.
До теми День Сухопутних військ Збройних Сил України: радісні вітання у картинках
Свято мужніх та відданих справі воїнів
Зеленський наголосив, що це свято мужніх та відданих справі воїнів. Вони у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави.
Дякуємо, що віддано та з честю захищаєте Україну! Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ з професійним святом!
– написав Зеленський.
Глава держави переконаний, що військові й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави. У своєму інстаграмі він прикріпив світлину з передової.
День Сухопутних військ ЗСУ: що відомо
- Сухопутні війська Збройних Сил України сформували у складі ЗСУ у 1996 році.
- Сучасні Сухопутні війська складаються з механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ, технічного й тилового забезпечення.
- Це найчисельніший вид та основа бойового потенціалу ЗСУ.