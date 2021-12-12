Президент відзначив відданість, з якою бійці стоять на оборони Батьківщини. Воїни продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи відсіч російському агресору.

До теми День Сухопутних військ Збройних Сил України: радісні вітання у картинках

Свято мужніх та відданих справі воїнів

Зеленський наголосив, що це свято мужніх та відданих справі воїнів. Вони у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави.

Дякуємо, що віддано та з честю захищаєте Україну! Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ з професійним святом!

– написав Зеленський.

Глава держави переконаний, що військові й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави. У своєму інстаграмі він прикріпив світлину з передової.

День Сухопутних військ ЗСУ: що відомо