Так, російські окупанти обстрілювали найчастіше захисників Новоолександрівки – гатили майже щодня. Очевидцями таких провокацій стали журналісти 24 каналу.

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Українські бійці кажуть, що загострення ситуації розпочалося після ротації на супротивному боці.

"Одразу після приходу нових сил вони, зазвичай, починають сильно "кошмарити". Якщо раніше це було вибірково ночами, то зараз – і вдень, і вночі. Неможливо вгадати, коли буде обстріл", – розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Обстріли починаються після приходу підкріплення

Захисники переконані, що підкріплення, яке прибуває на бік окупантів, хоче спробувати постріляти, перевірити, як поводитися в бою, залякати противника. Однак українських військових не так легко налякати.

Між супротивними позиціями – лише кількасот метрів, тому окупантам вистачає стрілецької зброї. Надвечір п'ятниці, 10 грудня, російсько-окупаційні війська теж стріляли.

Почалося з кулеметних дуелей на коротких дистанціях. Переросло в кулеметні дуелі більш крупного калібру. Закінчилося вже напевно артилерією. Ротні засоби, станкові гранатомети використовували. Били і по позиціях, і по селу. Микола Військовослужбовець ЗСУ

Ворог провокує українських захисників

У Збройних силах підкреслюють, що у такий спосіб ворог спершу провокував на вогонь у відповідь, а потім більш сплановано стріляв зі своїх основних позицій. Намагався нанести більш точні й точкові удари.

Під час чергових обстрілів військовослужбовець Андрій чергував на посту. Його завданням було не допустити ворожого прориву, а вірогідність була високою, бо дощ і туман тому сприяли.

Обстріл тривав майже годину. Армійці змушені були відповісти вогнем. Якщо стріляти досить точно, то ворог на деякий час стихає.

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Останнього разу противник вмовк, але за кілька хвилин узяв на приціл оборонців сусідньої Попасної. Туди полетіли 82-міліметрові міни. Окупанти стріляли навіть попри перебування на позиціях спостерігачів Центру з питань припинення вогню.

Їм все одно, хто тут є, які спостерігачі. Вони жодним чином не впливають на обстріл. Якщо задумали обстріл о певній годин – так і буде. Андрій Військовослужбовець ЗСУ

На Луганщині вдалині знову чути постріли. Поки окупанти стріляють не прицільно, українські вояки реагують стримано. Кажуть, чим більше боєприпасів використають бойовики по кущах і деревах, тим менше залишиться для пострілів по людях.