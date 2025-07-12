В Черновцах объявили день траура по погибшим: все массовые мероприятия будут отменены
- В Черновцах объявлен день траура 13 июля из-за гибели двух человек в результате российской атаки.
- Городской совет обеспечит пострадавших необходимой помощью, включая переселение, питание и медицинскую поддержку.
- Создана комиссия для оценки ущерба, работают все профильные службы города.
В ночь на 12 июля россияне совершили очередной акт террора против украинского населения, атаковав мирное население в Черновцах. Следующие сутки объявлены днем траура по погибшим.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкий городской совет.
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День траура в Черновцах
Во время российской атаки на Черновцы ночью 12 июля в результате падения обломков вражеских объектов погибли два человека – 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Легкие телесные повреждения получили 10 человек, а четверо – тяжелораненые.
13 июля объявлено в Черновцах днем траура по погибшим. Все массовые мероприятия отменены,
– сообщили в городском совете.
Пострадавшим жителям предложили временное отселение в общежитие. Городской совет заверил, что обеспечит продуктами питания, водой, средствами гигиены, окажет медицинскую и психологическую помощь. Работают все профильные службы города.
Также создана специальная комиссия для обследования повреждений и оценки ущерба. "Работаем в оперативном режиме, чтобы оказать всю необходимую поддержку каждому пострадавшему", – подытожили в городском совете.