В Черновцах объявили день траура по погибшим: все массовые мероприятия будут отменены

В ночь на 12 июля россияне совершили очередной акт террора против украинского населения, атаковав мирное население в Черновцах. Следующие сутки объявлены днем траура по погибшим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкий городской совет.

Смотрите также Массированный обстрел Украины 12 июля: в каких городах раздавались взрывы и все о последствиях

День траура в Черновцах

Во время российской атаки на Черновцы ночью 12 июля в результате падения обломков вражеских объектов погибли два человека – 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Легкие телесные повреждения получили 10 человек, а четверо – тяжелораненые.

13 июля объявлено в Черновцах днем траура по погибшим. Все массовые мероприятия отменены,

– сообщили в городском совете.

Пострадавшим жителям предложили временное отселение в общежитие. Городской совет заверил, что обеспечит продуктами питания, водой, средствами гигиены, окажет медицинскую и психологическую помощь. Работают все профильные службы города.

Также создана специальная комиссия для обследования повреждений и оценки ущерба. "Работаем в оперативном режиме, чтобы оказать всю необходимую поддержку каждому пострадавшему", – подытожили в городском совете.