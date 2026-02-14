Хорошо продуманное и "под человека": что дарят любимым военные и что хотят сами
- Военные предпочитают получать подарки, которые учитывают их личные потребности и желания.
- Но это могут быть не только материальные, практичные вещи.
14 февраля, на День святого Валентина, на улице и в кафе много влюбленных пар с цветами. Но многие вынуждены провести этот день в одиночестве, ведь партнер или партнерка в армии. Но это не значит, что военные не празднуют.
В "Украинском свидетеле" рассказали, каким подаркам рады на фронте, а чего дарить не стоит. Для этого журналисты опросили 9 мужчин и 8 женщин из Сил обороны.
Что дарят военные на Валентина?
Защитники и защитницы стараются подбирать подарки под человека, учитывая ее или его потребности и пожелания. Среди таких хорошо продуманных подарков – и практичные вещи, и такие, которые дарят эмоции. Например, романтический ужин, совместный досуг, например поход на концерт или спектакль. Или же посещение места, где позволяют бить посуду.
Фотографии из таких вылазок становятся памятными и очень щемящими, их приятно просматривать даже спустя годы.
Среди материального выбирают духи, павербанки, триммеры, кожаные кошельки, браслеты, качественные наушники, и даже брендовые вещи.
Это должна быть функциональная вещь, подобранная под конкретного человека. Чтобы заветная коробочка сразу вызвала вау-эффект. Человек должен понимать, что он важен и что каждое его слово было услышано, пропущено через себя,
– объяснила коммуникационщица 152 ОЕБр Екатерина.
Что хотят получить на 14 февраля на фронте?
Наиболее желанные подарки для военных – цветы и внимание. И уже упомянутые эмоции и что-то полезное. А топ желаемых подарков возглавляет время, проведенное вместе.
Военные мечтают об отпусках и времени вместе:
- "На любой праздник я всегда мечтаю о нормальном отпуске, а не на несколько суток. Но в наших реалиях это достаточно сложно. Поэтому для меня самое ценное может быть простое, искреннее внимание от семьи, от любимого человека", – сказала "Юнга", пилот FPV из 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж".
- "В разные периоды многие вещи были для меня классными подарками. От обычных проявлений внимания, заботы, любви до предметов, которые были бы якорем для моих воспоминаний. Сейчас самым ценным и лучшим подарком для меня является время с любимым человеком. В комфорте, в спокойствии. Ведь время – самое ценное, что у нас есть, и его никак не вернуть", – поделился Макс, старший офицер отделения коммуникаций 26 ОАБр.
Если в гражданской жизни цветы превратились в банальность, то в зоне выполнения боевых задач их очень трудно найти. И защитницы рады даже бабушкиной сирени.
Валентинки тоже радуют сердца военных. Но некоторые предпочитают добавить к ним и что-то полезное.
Я люблю и получать, и дарить функциональные вещи – что-то, что греет, или что-то удобное. Раньше такие даты воспринимались как праздники ненормального консьюмеризма. А сейчас это стал такой день, под который можно за кого-то позаботиться или кто-то может позаботиться за тебя. Потому что иногда быт в Киеве может быть хуже, чем в районе выполнения задач. Идеальный формат подарка – вещи, которые делают жизнь комфортнее в таких глупых условиях,
– рассказал Владимир из 114 бригады ТрО.
Что не стоит дарить, если ваш партнер или партнерка служит?
Военные однозначно против того, чтобы "отмалчиваться" в этот день – ничего не сказать, не подарить, не написать, не позвонить.
"Сейчас такая тяжелая ситуация, тяжелые времена. Надо заботиться, поддерживать друг друга", – аргументирует "Боня", пилот FPV с 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж".
Но и дарить следует персональные подарки – не те, которые предлагает масс-маркет.
"Набор к Святому Валентину" из тех, которые рекламируют в инстаграме, отправленный по почте прямо из магазина - это абсолютный фейл. Ноль души, стараний и любви. За исключением если это очень личный прикол, который поймете только вы двое. Да и, в принципе, любые классические подарки по почте я не оценил бы. "Конечно, спасибо, дорогая, за этот набор бритв с маркетплейса и дешевую футболку с русским кораблем, но напомни, чего мы еще вместе?"
– эмоционально высказал свое мнение Арсен.
Очень важно учесть пожелания и ситуацию. Чтобы не было так, как произошло с "Юнгой". Девушка долго была в зоне боевых действий на Донбассе и не смогла воспользоваться сертификатом в салон красоты. А все потому, что он имел ограниченный срок действия.
А есть те, кто не празднует, и вот почему
Артур, солдат и фотограф 152 ОЕБр, заявил, что для него 14 февраля – не праздник.
Я считаю День Валентина маркетинговым заговором коммерсантов, нацеленным на эмоциональную нестабильность рядовых потребителей, чтобы необоснованно внешними факторами поднимать показатели продаж. Это худшее проявление всей сути капитализма. А подарки близким, которые привязаны исключительно к определенным датам, является проявлением неискренности отношений, скупости и ограниченности в проявлении эмоций,
– объяснил парень.
И действительно, беспокоиться о любимых можно в любой день.