В "Украинском свидетеле" рассказали, каким подаркам рады на фронте, а чего дарить не стоит. Для этого журналисты опросили 9 мужчин и 8 женщин из Сил обороны.

Стоит внимания Какие фильмы посмотреть 14 февраля, если вы празднуете День Валентина в одиночестве

Что дарят военные на Валентина?

Защитники и защитницы стараются подбирать подарки под человека, учитывая ее или его потребности и пожелания. Среди таких хорошо продуманных подарков – и практичные вещи, и такие, которые дарят эмоции. Например, романтический ужин, совместный досуг, например поход на концерт или спектакль. Или же посещение места, где позволяют бить посуду.

Фотографии из таких вылазок становятся памятными и очень щемящими, их приятно просматривать даже спустя годы.

Среди материального выбирают духи, павербанки, триммеры, кожаные кошельки, браслеты, качественные наушники, и даже брендовые вещи.

Это должна быть функциональная вещь, подобранная под конкретного человека. Чтобы заветная коробочка сразу вызвала вау-эффект. Человек должен понимать, что он важен и что каждое его слово было услышано, пропущено через себя,

– объяснила коммуникационщица 152 ОЕБр Екатерина.

Что хотят получить на 14 февраля на фронте?

Наиболее желанные подарки для военных – цветы и внимание. И уже упомянутые эмоции и что-то полезное. А топ желаемых подарков возглавляет время, проведенное вместе.

Военные мечтают об отпусках и времени вместе:

"На любой праздник я всегда мечтаю о нормальном отпуске, а не на несколько суток. Но в наших реалиях это достаточно сложно. Поэтому для меня самое ценное может быть простое, искреннее внимание от семьи, от любимого человека" , – сказала "Юнга", пилот FPV из 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж".

, – сказала "Юнга", пилот FPV из 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж". "В разные периоды многие вещи были для меня классными подарками. От обычных проявлений внимания, заботы, любви до предметов, которые были бы якорем для моих воспоминаний. Сейчас самым ценным и лучшим подарком для меня является время с любимым человеком. В комфорте, в спокойствии. Ведь время – самое ценное, что у нас есть, и его никак не вернуть", – поделился Макс, старший офицер отделения коммуникаций 26 ОАБр.

Если в гражданской жизни цветы превратились в банальность, то в зоне выполнения боевых задач их очень трудно найти. И защитницы рады даже бабушкиной сирени.

Валентинки тоже радуют сердца военных. Но некоторые предпочитают добавить к ним и что-то полезное.

Я люблю и получать, и дарить функциональные вещи – что-то, что греет, или что-то удобное. Раньше такие даты воспринимались как праздники ненормального консьюмеризма. А сейчас это стал такой день, под который можно за кого-то позаботиться или кто-то может позаботиться за тебя. Потому что иногда быт в Киеве может быть хуже, чем в районе выполнения задач. Идеальный формат подарка – вещи, которые делают жизнь комфортнее в таких глупых условиях,

– рассказал Владимир из 114 бригады ТрО.

Что не стоит дарить, если ваш партнер или партнерка служит?

Военные однозначно против того, чтобы "отмалчиваться" в этот день – ничего не сказать, не подарить, не написать, не позвонить.

"Сейчас такая тяжелая ситуация, тяжелые времена. Надо заботиться, поддерживать друг друга", – аргументирует "Боня", пилот FPV с 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж".

Но и дарить следует персональные подарки – не те, которые предлагает масс-маркет.

"Набор к Святому Валентину" из тех, которые рекламируют в инстаграме, отправленный по почте прямо из магазина - это абсолютный фейл. Ноль души, стараний и любви. За исключением если это очень личный прикол, который поймете только вы двое. Да и, в принципе, любые классические подарки по почте я не оценил бы. "Конечно, спасибо, дорогая, за этот набор бритв с маркетплейса и дешевую футболку с русским кораблем, но напомни, чего мы еще вместе?"

– эмоционально высказал свое мнение Арсен.

Очень важно учесть пожелания и ситуацию. Чтобы не было так, как произошло с "Юнгой". Девушка долго была в зоне боевых действий на Донбассе и не смогла воспользоваться сертификатом в салон красоты. А все потому, что он имел ограниченный срок действия.

А есть те, кто не празднует, и вот почему

Артур, солдат и фотограф 152 ОЕБр, заявил, что для него 14 февраля – не праздник.

Я считаю День Валентина маркетинговым заговором коммерсантов, нацеленным на эмоциональную нестабильность рядовых потребителей, чтобы необоснованно внешними факторами поднимать показатели продаж. Это худшее проявление всей сути капитализма. А подарки близким, которые привязаны исключительно к определенным датам, является проявлением неискренности отношений, скупости и ограниченности в проявлении эмоций,

– объяснил парень.

И действительно, беспокоиться о любимых можно в любой день. 24 Канал подготовил свою подборку советов, что подарить на Валентина, если вы еще этого не сделали. Мы также советуем не ограничивать себя шаблонными презентами, сделанными на автомате.