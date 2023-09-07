Он отметил, что наша разведка отмечает этот день, вопреки "преступно-убийственной, террористически разрушительной агрессии России". Он также пообещал, что россияне ответят за совершенные военные преступления над украинцами.

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Что сказал Буданов в поздравлении

Глава украинской разведки подчеркнул, что сущность профессии военного разведчика никогда не предусматривала общественную оценку их деятельности. Ведь разведчики – люди молчаливого подвига.

Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. В настоящее время весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации,

– отметил он.

Кроме того, начальник ГУР МО подчеркнул, что успешные выполнение боевых задач в тылу врага, проведение спецопераций, освобождение заложников и пленных внесли неоценимый вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев.

Он также поблагодарил каждого разведчика за службу, за все, что они делают ради украинской победы, за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность.

"Разведка – это не только героические поступки и подвиги, а прежде всего напряженная, тяжелая ежедневная работа, которая требует больших усилий, постоянной выдержки, воли, основательных знаний и мастерства ради общегосударственных и национальных интересов", – подчеркнул Буданов.

Он также почитал боевые собратья, отдавшие жизнь за Украину, за независимость. Глава разведки также пообещал, что ГУР МО отомстит врагу за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за небо, землю и наше море.

Кроме того, Буданов также выложил таинственное видео, где он задувает свечи на торте. После этого на его лице появляется легкая ухмылка.

Буданов поздравил разведчиков с профессиональным праздником / Видео с телеграм-канала Кирилла Буданова

Следует отметить, что на протяжении всего видео Кирилл Буданов традиционно молчал. В заключение он подчеркнул, что стоит "загадывать желания" в этот профессиональный для всех разведчиков день.

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