Спасибо за самоотверженность, – Зеленский поздравил воинов и ветеранов войск связи Украины

Президент Владимир Зеленский 8 августа поздравил воинов и ветеранов войск связи Украины. Он поблагодарил их за самоотверженность и стойкость, проявленные при выполнении задач.

Благодаря профессионализму с началом широкомасштабного российского вторжения была развернута устойчивая система боевого управления военными частями и подразделениями сил обороны, надежно удерживаемая и работающая в настоящее время. Об этом заявил Владимир Зеленский.

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Как Зеленский поздравил с праздником

Президент Украины поблагодарил всех причастных к празднику за надежную и своевременную связь и непрерывное функционирование информационных систем.

Почитая военнослужащих войск связи, склоняем головы перед памятью героев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины. Мы всегда будем помнить их подвиг, –

подчеркнул президент.

Зеленский убежден, что украинские военные связисты и дальше будут надежно защищать родную землю.

"Желаю всем вам крепкого здоровья, несгибаемого духа в отстаивании независимости и территориальной целостности Украины и новых побед над оккупантами. Слава украинским воинам-связистам! Слава Украине!" – добавил украинский лидер.

Поздравление от главы разведки Буданова

С профессиональным праздником поздравил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он заявил, что основная задача военных связи – бесперебойная и устойчивая передача информации на всех уровнях. Без их высокотехнологичной деятельности невозможны скоординированные действия подразделений, оперативный обмен важной информацией, надежная защита от киберугроз.

Благодаря вам в кратчайшие сроки были наращены возможности передачи данных, введены новые платформы спутниковой связи, а главное – обеспечено надежное управление силами и средствами военной разведки, эффективное планирование и проведение боевых и специальных операций, –

отметил Буданов.

В российско-украинской войне наши воины-связисты проявили высокое мастерство, гибкость, выдержку и лучшие черты настоящих патриотов Украины. Буданов поблагодарил каждого связного за преданность своему делу и военную разведку Украины.

"От вашего профессионализма, мужества, добросовестной службы зависит будущее нашего государства. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, несокрушимого духа, новых свершений во имя победы и мира в Украине!" – подытожил он.

Связисты Украины защищают наше государство

Ранее в Минобороны Украины рассказали о связном Вооруженных Сил Украины Ярославе с позывным "Князь". Он был дважды ранен, однако это не мешает ему защищать наше государство.

Но есть и грустные новости. Защищая украинскую землю от российских оккупантов, погиб военный связист и капитан Сергей Добронравов. Воин был одним из тех, кто давал отпор российскому десанту в аэропорту Гостомеля в первые часы полномасштабного вторжения.

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