Завдяки професіоналізму з початком широкомасштабного російського вторгнення було розгорнуто стійку систему бойового управління військовими частинами і підрозділами сил оборони, яка надійно утримується і працює нині. Про це заявив Володимир Зеленський.

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Як Зеленський привітав зі святом

Президент України подякував усіх причетних до свята за надійний та своєчасний зв'язок та безперервне функціонування інформаційних систем.

Вшановуючи військовослужбовців військ зв’язку, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг, –

підкреслив президент.

Зеленський переконаний, що українські військові зв’язківці й надалі надійно захищатимуть рідну землю.

"Зичу усім вам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог над окупантами. Слава українським воїнам-зв’язківцям! Слава Україні!" – додав український лідер.

Привітання від глави розвідки Буданова

З професійним святом привітав і начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він заявив, що основне завдання військових зв'язківців – безперебійна та стійка передача інформації на всіх рівнях. Без їхньої високотехнологічної діяльності неможливі скоординовані дії підрозділів, оперативний обмін надважливою інформацією, надійний захист від кіберзагроз.

Завдяки вам у найкоротший час було нарощено можливості з передачі даних, введено нові платформи супутникового зв'язку, а головне – забезпечено надійне управління силами і засобами воєнної розвідки, ефективне планування й проведення бойових та спеціальних операцій, –

зазначив Буданов.

У російсько-українській війні наші воїни-зв’язківці проявили високу майстерність, гнучкість, витримку та кращі риси справжніх патріотів України. Буданов подякував кожному зв'язківцю за відданість своїй справі й воєнній розвідці України.

"Від вашого професіоналізму, мужності, сумлінної служби залежить майбутнє нашої держави. Щиро бажаю усім вам міцного здоров’я, незламного духу, нових звершень в ім'я перемоги та миру в Україні!" – підсумував він.

Зв'язківці України боронять нашу державу

Раніше в Міноборони України розповіли про зв'язківця Збройних Сил України Ярослава із позивним "Князь". Він був двічі поранений, однак це не заважає йому боронити нашу державу.

Але є і сумні новини. Боронячи українську землю від російських окупантів, загинув військовий зв'язківець та капітан Сергій Добронравов. Воїн був одним з тих, хто давав відсіч російському десанту в аеропорті Гостомеля у перші години повномасштабного вторгнення.

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