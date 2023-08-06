Ролик с ней выложили в сети. И он трогает до глубины души. Гарантируем, такое приветствие понравится всем без исключения защитникам неба над Украиной.

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Поздравления Воздушным Котярам

Алло, это наши Воздушные Котяры? Призраки неба, пусть полеты только обучающие, а небо, только мирное. Мне, короче, не страшно спать по ночам. Ибо вы у нас такие крепкие. С праздником! С Днем Воздушных сил!

– сказала девочка.

Маленькая украинка поздравила Воздушные силы с праздником: смотрите видео

Понятно, что пользователи сети восхищены этой девчонкой. Маленькую украинку буквально засыпали комментариями, выражая восторг. Вот несколько реакций на милое приветствие крохи:

Как я люблю эту кроху. Мой муж-ВСУнчик тоже ее обожает;

Ну лучше никто не поздравит;

Спасибо тебе маленькая за поздравление! Ради таких крох только до конца, только до победы;

Мамочка, обнимите и поцелуйте от нас вашу дочь. Пусть над ее головкой всегда будет мирное небо благодаря нашим Воздушным Котярам.

К слову, один из Воздушных Котяр накануне порадовал пользователей сети эффектным кадром. Его он сделал из кабины, пролетая над временно оккупированным полуостровом Крым. На фото можно увидеть, как под пилотом Karaya простирается необъятное Черное море.

Обратите внимание! День Воздушных сил ВСУ отмечают в первое воскресенье августа. Утвердили этот праздник указом президента от 27 июня 2007 года. В нашем материале мы рассказали, как Воздушные силы помешали оккупантам захватить Украину и о том, чего нам следует ожидать этой зимой.

Президент тоже поздравил Воздушные силы ВСУ