Стоят на страже воздушных границ: в Украине отмечают День Воздушных сил

Ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Однако на фоне полномасштабного вторжения этот день стал особенным.

Защитники украинского неба уничтожают вражескую авиацию и крылатые ракеты россиян. Первым с праздником наших воинов поздравили президент Владимир Зеленский и генерал-лейтенант Николай Олещук – командующий Воздушными силами ВСУ.

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Воздушные силы оберегают небо

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что воздушные силы оберегают небо Украины и выполняют сверхтяжелые задачи в условиях полномасштабной войны.

Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину,

– подчеркнул президент.

Зеленский поздравил Воздушные силы: смотрите видео

Сегодня Воздушные силы не празднуют, а дерутся

Николай Олещук отметил, что Воздушные силы ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения выдержали мощные удары врага и продемонстрировали свои лучшие качества. Десятки военнослужащих получили звание Героя Украины. К сожалению, многие защитники неба погибли в боях.

Командующий Воздушными силами отметил, что наши воины стали кумирами для маленьких украинцев и они вызывают восхищение в мире. Однако сегодня они не будут праздновать свой профессиональный праздник, а проводить его в боях.

Потери и победы сплотили нас и наполнили решимость положить конец полному злу! Украинское войско уже пятый месяц безжалостно терзает оккупантов на поле боя. Воздушные Силы очистили от российской авиации небо над подконтрольной Украине территорией,

– подчеркнул Олещук.

Однако командующий Воздушными сигами отметил, что это только начало и наши воины очистят от российской авиации все украинское небо. На фронте западное оружие доказывает свою эффективность, поэтому и воины Воздушных сил ждут иностранной помощи.

"Мы должны защитить украинцев от ракетных атак государства-террориста! Ведь мы воюем – за нашу свободу, за право жить в цивилизованном мире, за право любить свою землю, язык, культуру, за будущее наших детей и внуков! Низкий поклон семьям погибших защитников неба ! Вечный почет и память погибшим в боях воинам",

– подытожил командующий Воздушными силами.

Поздравление командующего Воздушными силами Николая Онищука: смотрите видео

Воздушные силы не дали врагу захватить небо

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что воины Воздушных сил ВСУ не дали врагу захватить украинское небо. Наши воины днем и ночью в защите Украины.

Вы не дали россиянам захватить украинское небо. На вашем счету тысячи сбитых ракет и уничтоженных целей. Вас боятся враги и уважают украинцы,

– подчеркнул Ермак.

Поздравление Ермака с Днем Воздушных сил ВСУ: смотрите видео

День Воздушных сил в Украине

Профессиональный праздник защитников украинского неба отмечают ежегодно в первое воскресенье августа, согласно указу третьего президента Украины Виктора Ющенко от 27 июня 2007 года.

С первых дней полномасштабного вторжения Воздушные силы продемонстрировали свой профессионализм и с первых часов с начала войны россия начала нести потери в авиации. Через несколько дней оккупанты соврали, что якобы контролируют украинское авиапространство, но наши воины продолжили наносить потери врагу и делают это и сейчас.

С первых дней войны появился "Призрак Киева", которому приписывали сбивание десятков российских самолетов. Правда, Командование воздушных сил назвало его собирательным образом украинских лётчиков.

Украинские лётчики не только защищают украинское небо, но и проводят героические операции. Например, в мае президент Владимир Зеленский рассказал, что наши летчики возили на "Азовсталь", где продолжались сверхтяжелые бои лекарства, воду, продукты и забирали раненых . Долететь до завода было почти нереально, однако нашим воинам это удавалось. Правда, многие наши защитники неба пали при выполнении такой героической задачи.

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