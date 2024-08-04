F-16 в Украине, мы обеспечили это: речь Зеленского ко дню Воздушных сил

В воскресенье, 4 августа, в Украине отмечают день Воздушных сил. По случаю этого праздника президент Владимир Зеленский выступил с речью.

Зеленский указал, что в этот день наше государство чтит силу и мастерство людей, благодаря которым небо Украины остается украинским. Также гарант вспомнил долгожданную передачу самолетов F-16. Что еще говорил президент в выступлении, передает 24 Канал.

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Речь ко дню Воздушных сил

Владимир Зеленский во время выступления отметил, что враг не доминирует, и не будет доминировать в небе Украины. Так было с первых дней этой войны – и так будет всегда.

Российский оккупант очень надеялся уничтожить нашу украинскую авиацию и ПВО, нашу способность защищать свое государство. Но украинцы этого не допустили. И это настоящий героизм, когда нашим воинам Воздушных сил пришлось противостоять большему воздушному флоту России. И Украина смогла. Смогла достичь своих целей, смогла защищаться, смогла уничтожать оккупанта,

– указал Зеленский.

За почти два с половиной года войны Воздушные силы совершили 22 тысячи боевых вылетов, и продолжают наращивать силу авиации. Зеленский отметил, что теперь Украина имеет, в частности, современные и действительно эффективные системы ПВО. Однако их еще не достаточно, чтобы закрыть от российских ракет и дронов действительно все небо.

"Но сегодня украинский воздушный щит уже один из самых сильных в Европе. Украинцы доказали, что могут сбивать даже те российские ракеты, в частности баллистические, о которых долго говорили, что они якобы недосягаемы для защитников неба", – сказал президент.

Украинский президент указал, что сейчас наступает новый этап в развитии Воздушных сил. В частности, много было сделано, чтобы Украина перешла на западную боевую авиацию. С самого начала войны были переговоры с партнерами о необходимости закрыть небо от российских ракет и самолетов.

Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, укрепить возможности нашей ПВО, наших Сил обороны. Мы часто слышали в ответ слова "это невозможно". Но все же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. А теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе. F-16 в Украине,

– подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что гордится пилотами, которые качественно овладевают F-16 и уже начали их использовать. Также он поблагодарил команду и партнеров за этот результат. Отдельно президент выделил Данию, Нидерланды и США. Владимир Зеленский пожелал нашим Воздушным силам чувствовать гордость украинцев и указал, что их боевые результаты приближают победу Украины.