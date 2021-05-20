Украинцы со всего мира отмечают 20 мая День вышиванки. Дипломаты присылают Украине свои поздравления по случаю этого праздника.

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Дипломаты поздравляют Украину с Днем вышиванки

Послы стран G7 опубликовали в твитере фото, на котором дипломаты надели вышиванки.

Группа послов стран G7 касательно поддержки реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки,
– говорится в сообщении.

А посольство США в Украине опубликовало поздравительное видео. Дипломаты в вышиванках вместе с родными поздравили украинцев с праздником.

Посольство США поздравило с Днем вышиванки: смотрите видео

 

Также поздравления прозвучали и от посольства Канады, посла Великобритании Мелинды Симмонс, посла Японии Такаши Кура.

Поздравления посла Японии с Днем вышиванки: смотрите видео

 

День вышиванки: коротко о празднике

  • В 2021 году День вышиванки отмечают 20 мая. Заметим, этот праздник в Украине существует уже 15 лет подряд.
  • День вышиванки в 2006 году предложила ввести студентка исторического факультета Черновицкого национального университета.
  • С праздником украинцев уже поздравил Владимир Зеленский, украинские защитники и защитницы, спортсмены и звезды.