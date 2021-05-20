Украинцы со всего мира отмечают 20 мая День вышиванки. Дипломаты присылают Украине свои поздравления по случаю этого праздника.
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Дипломаты поздравляют Украину с Днем вышиванки
Послы стран G7 опубликовали в твитере фото, на котором дипломаты надели вышиванки.
Группа послов стран G7 касательно поддержки реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки,
– говорится в сообщении.
А посольство США в Украине опубликовало поздравительное видео. Дипломаты в вышиванках вместе с родными поздравили украинцев с праздником.
Посольство США поздравило с Днем вышиванки: смотрите видео
Также поздравления прозвучали и от посольства Канады, посла Великобритании Мелинды Симмонс, посла Японии Такаши Кура.
Поздравления посла Японии с Днем вышиванки: смотрите видео
День вышиванки: коротко о празднике
- В 2021 году День вышиванки отмечают 20 мая. Заметим, этот праздник в Украине существует уже 15 лет подряд.
- День вышиванки в 2006 году предложила ввести студентка исторического факультета Черновицкого национального университета.
- С праздником украинцев уже поздравил Владимир Зеленский, украинские защитники и защитницы, спортсмены и звезды.