Украинцы со всего мира отмечают 20 мая День вышиванки. Дипломаты присылают Украине свои поздравления по случаю этого праздника.

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Дипломаты поздравляют Украину с Днем вышиванки

Послы стран G7 опубликовали в твитере фото, на котором дипломаты надели вышиванки.

Группа послов стран G7 касательно поддержки реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки,

– говорится в сообщении.

А посольство США в Украине опубликовало поздравительное видео. Дипломаты в вышиванках вместе с родными поздравили украинцев с праздником.

Посольство США поздравило с Днем вышиванки: смотрите видео

Также поздравления прозвучали и от посольства Канады, посла Великобритании Мелинды Симмонс, посла Японии Такаши Кура.

Поздравления посла Японии с Днем вышиванки: смотрите видео

День вышиванки: коротко о празднике