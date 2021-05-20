Українці з усього світу відзначають 20 травня День вишиванки. Дипломати надсилають Україні свої вітання з нагоди цього свята.
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Дипломати вітають Україну з Днем вишиванки
Посли країн G7 опублікували у твітері фото, на якому дипломати одяглися у вишиванки.
Група послів країн G7 щодо підтримки реформ бажає Україні хорошого Дня вишиванки,
– йдеться у повідомленні.
А посольство США в Україні опублікувало вітальне відео. Дипломати у вишиванках разом з рідними привітали українців зі святом.
Посольство США привітало з Днем вишиванки: дивіться відео
Також вітання пролунали й від посольства Канади, посла Великої Британії Мелінди Сіммонс, посла Японії Такаші Кураі.
Вітання посла Японії з Днем вишиванки: дивіться відео
День вишиванки: коротко про свято
- У 2021 році День вишиванки відзначають 20 травня. Зауважимо, це свято в Україні існує вже 15 років поспіль.
- День вишиванки у 2006 році запропонувала ввести студентка історичного факультету Чернівецького національного університету.
- Зі святом українців вже привітав Володимир Зеленський, українські захисники та захисниці, спортсмени та зірки.