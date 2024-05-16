Кто и как основал Всемирный день вышиванки: история и традиции праздника

16 мая люди празднуют Всемирный день вышиванки. Праздник имеет довольно интересную историю. Как-то студентка Леся Воронюк, которая училась в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, организовала акцию под названием "Всемирный день вышиванки".

Девушка вдохновилась своим другом, Игорем Житарюком, который однажды надел вышиванку на пары. Флешмоб Леси поддержали и другие студенты и преподаватели: однажды они также пришли в национальном наряде.

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День вышиванки 2024: что это за праздник

После акции Леси Воронюк, праздник стал всеукраинским. О нем даже узнала наша диаспора в разных странах мира. Сначала событие было наиболее популярно в Черновцах, а впоследствии распространилось по всем городам Украины. За столько лет оно уже успело полюбиться и взрослым, и малым.

День вышиванки 2024: традиции праздника

В праздник люди устраивают различные интересные акции, посвященные вышиванкам, в том числе и в социальных сетях. Например, публикуют свои фотографии в вышитых рубашках или платьях под специальным тегом. В школах и университетах проводятся тематические мероприятия, уроки и пары. Ведь детям и молодежи важно рассказать об одном из символов украинской культуры.

Всемирный день вышиванки 2024 / Фото Canva

На учебу и на работу украинцы также приходят в вышиванках. В этот день на улицах городов и сел можно увидеть невероятное многообразие национальной одежды. Поддерживают инициативу и публичные люди. Ведущие выходят в эфиры в вышиванках, а звезды делают замечательные публикации в социальных сетях.

Поэтому, дорогие читатели, вытаскивайте из шкафа свою лучшую вышиванку и надевайте ее сегодня, чтобы поддержать важную украинскую традицию.