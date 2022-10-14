Абсолютные герои, – Зеленский трогательным роликом поздравил с праздником защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с Днем защитников и защитниц Украины. 14 октября он, а также другие ведомства, выразили благодарность тем, кто ежедневно и без устали защищает наше государство.

Свое поздравление президент сопровождал трогательным роликом, напоминающим о несокрушимости и непокорности каждого украинца. Смотрите вместе с редакцией 24 канала поздравления с Днем защитников Украины 14 октября.

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Люди с большой буквы, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что защитники сейчас бьются за Украину, за независимость нашего государства. Они также борются за свободу для всех последующих поколений.

Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы,

– подчеркнул он.

В ролике можно увидеть нарезки из жизни мирных жителей, которых от врага обороняют украинские военные. Так и самих защитников нашего государства, во время выполнения их титанической работы. Тех, благодаря кому мы радуемся и плачем, когда видим поднятые над деоккупированными населенными пунктами флаги Украины. Тех, кто рискует собственными жизнями, чтобы все мы могли жить, работать и поддерживать войско.

Трогательное поздравление Зеленского с Днем защитников Украины: видео

Присоединились к Владимиру Зеленскому и другие высокопоставленные должностные лица и структуры. Вашему вниманию поздравления нашим защитникам и защитницам от них.

Защитниками Украины гордится весь мир

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что нам удалось выдержать мощный удар со стороны России. Украинцы продемонстрировали всему миру, что такое гражданин нашего государства: демонстрировать смелость бороться за свою свободу.

Он отметил, что украинские защитники держались за каждый клочок родной земли. И делали это они, несмотря на жестокие бои и стальные дожди из русских снарядов. Им удалось остановить нашествие врага. Более того, разрушить миф о непобедимости "второй армии мира."

А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Поздравляю с праздником и благодарю за службу! Вместе к Победе! Слава Украине!,

– добавил он.

Командующий Военно-Морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа отметил настоящее призвание войска. Он подчеркнул, что оно заключается в защите своего народа и родной земли. И никак не касается нападения на чужую. Поэтому украинцы не останавливаются в войне, которую, безусловно, можно назвать противостоянием на выживание.

Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, сил и выдержки, стойкой стойкости духа и единства! И пусть Покров Пресвятой Богородицы оберегает каждого и каждую из вас в нашей священной борьбе за мирное будущее для наших потомков в свободной и процветающей Украине!

– добавил он.

В Сухопутных войсках ВСУ напомнили, что украинские защитники не только вдохновляют весь мир. Они еще и несут свет и любовь тогда, как враг оставляет после себя только уныние и тьму.

"Сегодня вы принимаете эстафету от тех, кто сражался за украинскую государственность от княжеских времен до воинов ООС. Именно вам предстоит честь навеки утвердить соборность Украины, уничтожить комплекс неполноценности и раз и навсегда разрушить стереотип о так называемом "младшем брате", – подчеркивают МВД.

Нашим военным также пожелали, чтобы Святая Покрова хранила всегда от вражеских шаров и снарядов, а ангел-хранитель – указывал правильный путь.

МВД также поздравили защитников и защитниц Украины: видео

В Госпогранслужбе также были максимально лаконичны. В ведомстве отметили, что защитники и защитницы Украины защищают не только само государство. А и границы ее Свободы, Достоинства и Победы.

Присоединился к поздравлениям временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк. Он отметил, что День защитников и защитниц Украины стал поистине народным праздником. Ведь, по его словам, для обороны нашего государства необязательно носить форму, служить в армии или СБУ.

Украинцы доказали всему миру, что стать защитником может каждый. Не обязательно с оружием, но точно с любовью к Родине, которая дала нам жизнь, свободу выбора и возможность быть свободными,

– подчеркнул он.

Малюк отметил, что каждый ежедневно вносит свой вклад в победу над врагом. Бойцы – на фронте, медики – в госпиталях, а волонтеры – в постоянных собраниях и поисках. В ведомстве также поздравили каждого, кто ежедневно защищает Украину. Кто делает это словом и делом, сердцем и оружием.

Глава ГСЧС Сергей Крук также поздравил братьев и сестер с Днем защитников Украины. Он поблагодарил каждого и каждую, кто не позволяет российским захватчикам отменить Победу Украины.

С Днем защитников и защитниц Украины! 8 лет этому празднику и все эти 8 лет наше государство противостоит агрессору! Победим!,

– подчеркнул он.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак выразил и свою благодарность тем, кто защищает Украину. Он подчеркнул, что защитники и защитницы – фундамент новых поколений.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что защитники и защитницы – самые смелые и отважные граждане нашего государства.

Он отметил, что благодаря воинам все мы можем жить в свободной Украине, продолжать работать, а также строить планы на будущее.

Мы радуемся каждому вашему успеху на фронте, но с огорчением осознаем цену, заплаченную за то, чтобы украинский флаг развевался над городами и селами всей нашей страны – от Востока до Запада, от Севера до Юга,

– подчеркнул Терехов.

Мэр города попросил Покрова Пресвятой Богородицы защитить украинцев, сохранить защитников и защитниц нашего государства на поле боя, а также подарить счастье и долгожданный мир.

Редакция 24 канала присоединяется ко всем поздравлениям наших защитников и защитниц. Низкий поклон вам за титаническую и неутомимую борьбу. А всех в тылу мы призываем помогать нашему войску. Донатьте на армию, приближайте день победы и не забывайте, что все будет Украина!

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