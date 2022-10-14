"Охраняете нас на земле и в небе": 24 канал поздравляет защитников и защитниц

В Украине 14 октября отмечается День защитников и защитниц. В этот день украинцы, в том числе и мы, благодарят воинов за то, что жизнь продолжается; за осень, которая наступила; за возможность говорить "люблю" и с надеждой смотреть в будущее.

Война России с Украиной длится 8 лет и 233 дня. За это время украинские защитники и защитницы показали всему миру, что такое – титаническое мужество и несокрушимость настоящих воинов. Наши герои побеждают врага на земле и в небе и идут вперед. Защитники и защитницы спасают жизнь миллионам украинцев и возвращают в украинские города и села родные сине-желтые флаги.

Заметьте 14 октября – День защитников и защитниц Украины 2022: история основания праздника

Утро 24 февраля для команды сайта 24 канала началось с тревожных звонков друг другу и работы. Тогда появились первые сообщения, что российские оккупанты пересекли государственную границу, а украинские города – страдают от вражеских обстрелов.

Одной из первых опубликовали новость "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира". Было больно и страшно. Но вера в защитников и защитниц удерживала от пропасти паники и отчаяния. Мы понимали, что находимся под защитой наших героев. Так что все будет хорошо. Так что – обязательно напишем новость о победе Украины.

Мы ежедневно благодарим героев за еще один день, за свои дома, свои города, любимую работу, утренний кофе и объятия с самыми родными. Сайт 24 канала поздравляет украинских защитников и защитниц с их праздником и благодарит за защиту на земле и в небе.

Поздравления для воинов от команды сайта 24 канала

Анастасия Зазуляк – главный редактор.

Сегодня каждый из нас в который раз думает о "своем" или "своей". Как и каждый день. Ждет самого желанного утреннего "все ок", а наибольшую радость испытывает от "мы вышли", "село наше", "без 200 и 300".

Пусть каждый потерявший связь увидит отметку "онлайн". Каждый, кто ждет из плена – найдет фамилию в списках возвращенных. Пусть всех нас скоро объединит не очередной сбор, а одновременное "мы победили, я еду домой".

Благодарна за каждый новый день.

Наталья Боднар – шеф-редактор:

Спасибо, что защищаете нас и держите фронт войны, пока мы работаем на информационном фронте. Спасибо за каждый "+" и каждое "живой". Спасибо, что благодаря вам мы говорим о победах на фронте.

Верим в вас, говорим о вас, поддерживаем и любим! Помним всех погибших и помним цену нашей свободы сейчас.

Вероника Гавриленко – заместитель главной редактора.

Спасибо, что оберегаете меня и мою семью от "освобождения", потому что моя настоящая украинская свобода – это ваша кровь, нервы, время и жизнь. Благодарю вас за то, что моя мама в Черновцах еще не видела ракет, не слышала звуков прилета и не дышала ядовитым дымом российских снарядов. Спасибо, что я смогла в такое бурное время выйти замуж, хотя, конечно, без традиционных гулянок-наливанок.

Эмал Наби – заместитель главного редактора.

Спасибо всем воинам за то, что оберегаете, а особенно операторам ПВО, которые уже дважды метко сбивали ракеты над моим домом. Личная благодарность боевому медику Андрею Остапчуку за то, что даже после тяжелой травмы продолжает спасать наших ребят от смерти, страха и боли.

Юлия Михайлова – заместитель редактора маркетплейсов.

Защитники и защитницы, благодарим Вас, что защищаете всю Украину! Хотя и понимаю: слов благодарности слишком мало, ведь то, что вы делаете – неоценимо. Благодаря Вашему ежедневному труду миллионы украинцев живы, а государство – независимое. Ваша несокрушимость и сила в противостоянии врагу вдохновили нас создать крепкий тыл: вся Украина объединилась, как никогда раньше. Все это – благодаря Вам! Гордимся каждым из вас и верим, что победа не за горами! Слава Героям и ВСУ

Иван Магуряк – редактор новостной ленты.

Благодарю вас за каждую сбитую ракету над моим городом и за то, что мой дом цел. И спасибо за то, что мои друзья смогли уехать из зоны боевых действий. И самое главное – спасибо за то, что я могу жить и работать с уверенностью в завтрашнем дне.

София Ковнир – редактор ленты новостей.

Благодарю вас, наши защитники, за то, что у меня есть возможность продолжать жить дальше в своем городе и наслаждаться воздухом этой осенью. Благодарю вас за защиту города, где живут мои родные, к которым я могу ездить.

Марьян Чупак – редактор новостной ленты.

Спасибо, что позволяете мне верить в то, что у нас лучшие вооруженные силы в мире. Каждый раз, когда я просматриваю видео освобождений украинских городов от российских оккупантов, я убеждаюсь, сколь несокрушимая и боевая наша армия. Очевидно, эти победы не даются вам так просто, как может показаться на первый взгляд. Вы платите за каждый деоккупированный населенный пункт своими жизнями. Однако за это Украина на протяжении всей истории будет называть вас Героями. Мы будем помнить ваши подвиги и никогда не простим зверств врагам.

Марьяна Бекало – редактор ленты новостей.

Благодарю вас, что мир не закончился 24 февраля.

Спасибо, что останавливаете огонь и не разрешаете ему сжечь всех нас.

Спасибо за Львов. За старинные каменные дома, театры, музеи и каждый уцелевший камешек брусчатки.

Спасибо, что и в эту весну под моим окном расцвет сирень. А теперь она – в золоте и лелеет свои цветущие планы на будущий май.

Спасибо за каждую сбитую ракету и "приземленный" дрон-камикадзе.

Спасибо за будущую новость о победе.

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"Я благодарю за то, что чувствую себя в безопасности, вопреки любой выпущенной ракете. Спасибо, что могу просыпаться каждый день с уверенностью, что у меня есть будущее. Будьте отважны и сильны, потому что вы наша надежда".

"Я пью кофе утром. Читаю книгу. Готовлю ужин. Обнимаю родных. И за каждое такое привычное и обыденное дело я благодарю наших защитников и защитниц".

"Спасибо, что охраняете нас на земле и в небе".

"Самые сильные, самые храбрые, самые отважные, самые ловкие, самые бесстрашные! Спасибо, защитники и защитницы Украины!".

"Защитники и защитницы, спасибо за вашу силу и несокрушимость! Благодаря вам Украина обязательно выстоит и победит оккупантов".

Вечная память всем погибшим защитникам и защитницам. Мы живы – потому что вы ценой собственной жизни остановили врага и не оставили ему никаких шансов реализовать свои зверские планы. Ваш подвиг – навсегда в сердцах и навсегда в истории. Вы сохранили Украину, континент, весь мир.