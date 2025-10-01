Соответствующее распоряжение Виталия Кличко о помощи уже есть. Марина Хонда – заместитель Киевского городского головы – озвучила детали, информирует 24 Канал.

Заметьте Кличко рассказал о программах поддержки, введены для 150 000 военных-киевлян и их семей

Детали о помощи

По словам Хонды, помощь получат более 68 тысяч жителей столицы. Деньги поступят в рамках программы "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины".

В частности, выплаты предусмотрены: военнослужащим и ветеранам с инвалидностью вследствие войны; участникам Революции Достоинства, которые получили ранения; членам семей пленных, пропавших без вести и погибших защитников; семьям Героев Украины; защитникам и защитницам столицы,

– рассказала заместитель Виталия Кличко.

Хонда добавила, что деньги получат киевляне, которые:

состоят на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве;

фактически проживают в столице.

Стоит заметить, что размер помощи составит от 1200 до 2500 гривен и будет зависеть от категории.

Ранее стало известно, что Киев нашел дополнительные деньги на поддержку защитников. Это произошло, несмотря на изъятие из бюджета столицы 8 миллиардов гривен. Ранее Киевсовет поддержал увеличение финансирования программы "Защитник Киева". Теперь говорится об 11 миллиардах гривен.