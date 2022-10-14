Герои среди нас

Земной поклон за ваш подвиг. Вечная память всем Героям, павшим за Независимость Украины.

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Убежден, что синергия трех праздников – Покрова Пресвятой Богородицы, Дня казачества, Дня защитников и защитниц – станет защитным одеялом для всей Украины.

Поздравление Александра Биленького с Днем защитников и защитниц Украины: видео

Уважаемые военные, мы благодарим вас, что Полтавщина – глубокий и надежный тыл. Вы – те, кто стал в первые дни к защите страны. В мирной жизни – учителя, юристы, адвокаты, депутаты, а сегодня вы защищаете нашу страну. За это вам большое спасибо.

Достойно внимания Победа не так далеко, как кажется, или Почему пора забыть тезис "в России всего еще очень много"

Благодарю и тех, кто причастен к помощи военным: волонтеров, всех, кто платит налоги и помогает донатами, моих коллег-депутатов, областные власти. Каждому, кто приближает нашу общую победу на своем фронте.

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