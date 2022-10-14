Герої серед нас

Доземний уклін за ваш подвиг. Вічна пам'ять усім Героям, що полягли за Незалежність України.

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Переконаний, що синергія трьох свят – Покрови Пресвятої Богородиці, Дня козацтва, Дня захисників і захисниць – стане захисною ковдрою для всієї України.

Привітання Олександра Біленького із Днем захисників і захисниць України: відео

Шановні військові, ми завдячуємо вам, що Полтавщина – глибокий і надійний тил. Ви – ті, хто стали в перші дні до захисту країни. У мирному житті – вчителі, юристи, адвокати, депутати, а сьогодні ви захищаєте нашу країну. За це вам велика подяка.

Варте уваги Перемога не так далеко, як здається, або Чому час забути тезу "у Росії всього ще дуже багато"

Дякую й тим, хто причетний до допомоги військовим: волонтерам, усім, хто сплачує податки і допомагає донатами, моїм колегам-депутатам, обласній владі. Кожному, хто наближає нашу спільну перемогу на своєму фронті.

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