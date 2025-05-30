Он объяснил, что обусловило такие изменения, а также анонсировал новую традицию в июне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Почему в Украине перенесли День защиты детей

По словам президента, в Украине День защиты детей по инерции отмечали 1 июня. Однако все популярнее становится Всемирный день ребенка, который отмечают 20 ноября. Зеленский отмечает, что именно в этот день была принята Декларация прав ребенка в 1959 году и Конвенция ООН о правах ребенка в 1989 году.

Подписав указ о переносе праздника, глава государства говорит, что имел целью синхронизировать украинскую практику с мировой.

В то же время он заявил, что в июне состоится награждение детей, проявивших себя.

Будет специальная награда – "Будущее Украины", – и мы с Еленой будем вручать ее впервые на следующей неделе наиболее смелым мальчикам и девочкам,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что награду смогут получить те, кто помог спасти людей, проявил собственную чрезвычайную устойчивость и кем Украина может гордиться.