Він пояснив, що зумовило такі зміни, а також анонсував нову традицію в червні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Новини до теми В Україні запровадили нове державне свято

Чому в Україні перенесли День захисту дітей

За словами президента, в Україні День захисту дітей за інерцією відзначали 1 червня. Проте все популярнішим стає Всесвітній день дитини, який відзначають 20 листопада. Зеленський зазначає, що саме в цей день була ухвалена Декларація прав дитини у 1959 році та Конвенція ООН про права дитини у 1989 році.

Підписавши указ про перенесення свята, глава держави каже, що мав на меті синхронізувати українську практику зі світовою. Водночас він заявив, що в червні відбудеться нагородження дітей, які проявили себе.

Буде спеціальна відзнака – "Майбутнє України", – і ми з Оленою будемо вручати її вперше наступного тижня найбільш сміливим хлопчикам і дівчаткам,

– розповів Зеленський.

Він додав, що відзнаку зможуть отримати ті, хто допоміг врятувати людей, проявив власну надзвичайну стійкість і ким Україна може пишатись.