День ужаса и боли: что случилось 11 сентября 2001 года в США

Что изменили теракты 11 сентября 2001 года для американцев и мира? 24 канал воспроизвел события того страшного дня 20 лет назад, и разобрался, как они повлияли на современную борьбу с терроризмом.

Погожее, солнечное утро. Вторник. 11 сентября 2001 года. Нью-Йорк. Люди спешат на работу и пьют кофе. Через несколько минут произойдет событие, которое изменит не только Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, но и весь мир. Этот теракт разделит историю на до и после. 9/11 без цензуры и современное понимание тех событий, учитывая новые вызовы.

Падение близнецов

Утром 11 сентября представители исламского движения Аль-Каида захватили 4 самолета (American Airlines Boeing 767-223ER рейс № 11, United Airlines Boeing 767-222 рейс № 175, American Airlines Boeing 757-223 рейс № 77 и United Airlines Boeing 757-222 рейс № 93). Главной целью исламистов были башни-близнецы в районе Манхэттена в Нью-Йорке.

Что такое башни-близнецы Это Всемирный торговый центр, который состоит из семи зданий. Он был открыт в 1973 году и обошелся в 400 миллионов долларов. Символ экономической мощи США, туристическая приманка Нью-Йорка, зафиксированная в 472 фильмах. Это были самые высокие (417 метров Северная башня и 415 метров Южная башня) здания в мире. В центре находились офисы ведущих мировых бизнес-компаний. Уничтоженный терактами исламистов 11 сентября 2001 год. На месте близнецов было возведено новое здание Всемирного торгового центра, где находится и Национальный Мемориал-музей 11 сентября.

Башни-близнецы. 1980 год. / Фото Wikipedia.

В 8:46 утра Boeing 767-223ER таранит Северную башню Всемирного торгового центра между 93 и 99 этажами. Поднимается большой столб дыма от самолета, который взорвался внутри здания. Люди начинают эвакуироваться по лестнице, наступает массовая паника. Журналист BBC Стивен Эванс, находившийся в тот момент в фойе Южной башни, услышал 2 или 3 громких взрыва.

В это время американский президент-республиканец Джордж Буш-младший находится в начальной школе имени Эммы Букер в Сарасоте, штат Флорида. Перед тем как зайти в классную комнату, ему сообщает о теракте советник по национальной безопасности Кондолиза Райс. Она говорит, что во Всемирный торговый центр попал двухмоторный коммерческий самолет, добавляя:

Это все, что мы знаем сейчас, мистер президент.

Архивное видео Associated Press терактов 11 сентября:

В 9:03 Boeing 767-222 врезается в Южную башню между 77 и 85 этажами. Все 65 человек, находящиеся на борту лайнера, погибают. Большая тройка американских телеканалов (CBS, NBC, ABC) начинает показывать в прямом эфире башни-близнецы.

Сию минуту Джордж Буш-младший входит в классную комнату начальной школы имени Эммы Букер.

Джордж Буш-младший в начальной школе имени Эммы Букер / Фото Wikipedia

В 9:04 ведущий Fox News Channel Джон Скотт вспоминает Усаму бен Ладена как потенциального подозреваемого в теракте. Глава администрации Белого дома Эндрю Кард говорит американскому президенту:

Второй самолет атаковал вторую башню. На Америку напали.

Эндрю Кард говорит Джорджу Бушу-младшему о втором теракте / Фото People

Реакция политиков и военных

В 9:25 представители ЦРУ, Госдепартамента, Министерства юстиции, обороны и Администрации федеральной авиации начинают пресс-конференцию, которая транслируется по телевидению. Информагентство Associated Press сообщает каналу CNN, что атаки двух самолетов на Всемирный торговый центр являются терактом.

В 9:29 Джордж Буш-младший выступает перед учителями с первым заявлением по поводу терактов.

Сегодня произошла национальная трагедия. Два самолета поразили Всемирный торговый центр. Это, очевидно, теракт на нашу страну.

9:37 – Boeing 757-223 врезается в западную часть здания Пентагона, начинается пожар. Эта часть строения имеет новые офисы, где недавно был сделан ремонт. Все 64 человека, которые находились на самолете, и 125 сотрудников Пентагона погибают.

Здание Пентагона после теракта / Фото Wikipedia

9:41 – фотограф Associated Press Ричард Дрю делает фотографию человека, который падает из Северной башни. Эта фотография показала боль, которую почувствовали люди, находившиеся в центре во время теракта. Согласно данным Esquire, этим человеком мог быть, в конце концов, Джонатан Брайли.

Падающий мужчина / Фото AP

9:45 – авиапространство США закрыто. Ни один гражданский самолет не мог попасть на территорию страны.

9:50 – Associated Press сообщает, что самолеты, совершившие теракт, вылетели из бостонского аэропорта Логан.

9:59 – Южная башня падает.

Видео попадания самолета в Южную башню в прямом эфире CNN:

В тот самый момент, в 9:59 утра отец Майкл Джадж был завален мусором, находясь в вестибюле Северной башни. Это была первая жертва терактов 11 сентября.

Отец Джадж / Фото Wikipedia

10:03 – самолет Boeing 757-222 разбивается на юго-восток от Питтсбурга в округе Самерсет, штат Пенсильвания. Как позже стало известно, пассажиры самолета по сотовому телефону узнали об атаке на Всемирный торговый центр и решили предотвратить теракт, обезвредив террористов. В результате самолет, который исламисты планировали направить на Белый дом или Капитолий, разбился.

Первое видео, где зафиксировали падение четвертого самолета, захваченного террористами:

10:13 – началась эвакуация сотрудников ООН.

10:28 – падает Северная башня.

10:43 – CNN сообщает, что началась массовая эвакуация из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка.

10:53 – отменено праймериз в Нью-Йорке.

13:04 – Президент Буш отправляется в бункер стратегического командования США, штат Небраска. Оттуда произносит речь.

14:39 – мэр Нью-Йорка Руди Джулиани во время пресс-конференции в ответ на вопрос о количестве жертв теракта заявляет:

Больше, чем кто-либо из нас может выдержать.

16:00 – новостные агентства со ссылкой на источники чиновников ЦРУ передают, что главным подозреваемым в теракте является Усама бен Ладен.

Усама бен Ладен / Фото Wikipedia

17:20 – падает Всемирный торговый центр-7. Это 47-этажное здание, которое находилось напротив башен-близнецов.

20:30 – Джордж Буш-младший делает видеообращение, где говорит, что теракты направлены на американский образ жизни, и что "нас невозможно запугать".

Видеообращение президента Буша-младшего:

21:00 – резидент Буш-младший собирает Совет по национальной безопасности, где глава ЦРУ Джордж Тенет заявляет, что Аль-Каида и Талибан в Афганистане являются одним и тем же. В ответ Буш говорит:

Скажите талибам, что мы с ними покончили.

Буш и члены Совета по национальной безопасности / Фото The White House

Пожалуй, самым эмоциональным моментом, связанным с терактами 11 сентября, является речь Буша-младшего, произнесенная тремя днями позже на свалке остатков Всемирного торгового центра. Вблизи президента стоял нью-йоркский пожарный Боб Беквит. И именно там глава Белого дома сказал фразу, которая войдет в историю:

Я слышу вас, весь мир слышит вас. И люди, которые сбили эти здания, скоро услышат всех нас.

Речь Буша рядом с Беквитом:

Последствия терактов

В результате терактов 11 сентября:

погибли 2 977 человек – граждане 78 стран мира;

более 25 тысяч человек были ранены;

общие потери составили 10 миллиардов долларов.

Но, пожалуй, главным следствием тех трагических событий стало начало борьбы с мировым терроризмом. Основным объектом внимания американских спецслужб стал саудит Усама бен Ладен, который возглавлял движение исламских радикалов Аль-Каида. ФБР предлагало за него вознаграждение в 25 миллионов долларов.

Впоследствии Усама бен Ладен написал "Письмо в Америку", где назвал причины совершения терактов 11 сентября:

поддержка США Израиля;

санкции против Ирака;

пребывания американских войск на территории Саудовской Аравии;

военная поддержка антиисламских движений в мире (Ливан, Филиппины, Чечня, Сомали, Кашмир).

Сюжет CBS Sunday Morning о 15-й годовщине терактов 11 сентября:

Угроза терактов со стороны исламских фундаменталистов стала темой номер один на Западе. Именно поэтому 7 октября 2001 года США вместе со своими союзниками по НАТО начали антитеррористическую операцию в Афганистане, где по информации спецслужб и скрывался террорист Усама бен Ладен.

Так началась самая длительная война НАТО в истории, которую мы наблюдаем и сейчас с победой в Афганистане движения Талибан, которое установило средневековые порядки в стране, когда впервые находились у власти в 1996-2001 годах.

Афганистан после американцев Афганистан, игра США и повторение хаоса 90-х: эксперт прояснил суть конфликта

Что показали события 11 сентября

По мнению главы Украинской Ассоциации Американистики, доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Макара Тарана 11 сентября показало, что государство не может справиться самостоятельно с угрозами национальной безопасности. Поэтому надо объединяться в международные коалиции, чтобы преодолеть террористов.

Поэтому, считает историк, современный российский терроризм насчет Украины также должен блокироваться усилиями соответствующего институционального партнерства.

Важность тех событий для сегодняшнего дня – усиление глобальной военной активности США, которое начало рассматриваться Россией и Китаем как очередной цикл сохранения американского гегемонизма. И это также спровоцировало Иран и Северную Корею, которые сделали ставку на ядерное оружие, как средство защиты и усиление своей субъектности,

– резюмировал историк-международник.

Макар Таран / Фото 5 канал

Кто виноват в трагических событиях

Для расследования того, что же произошло 11 сентября, было созвано государственную комиссию, которую возглавил губернатор Нью-Джерси Томас Кин. В течение 2002-2004 годов было опрошено более 1 200 человек из 10 стран мира. Результатом работы комиссии стал финальный отчет, обнародованный 22 июля 2004 года.

Комиссия выявила серьезные просчеты в работе американских спецслужб, а также секретные материалы насчет прощания пассажиров самолетов, захваченных террористами, со своими родными. Пожалуй, самый главный вопрос, на который до сих пор не получило ответ американское общество, это – кто виноват в том, что произошло 11 сентября 2001 года.

Если коротко, то была вина как политиков, так и разведывательных органов. Важным нюансом является то, что ЦРУ еще при администрации Клинтона предупреждало о террористической угрозе от Аль-Каиды и лично бен Ладена.

Директор ЦРУ в 1996-2004 годах Джордж Тенет еще в конце 1990-х подготовил документ, который войдет в историю как Blue Sky Memo (Меморандум о голубом небе). Такое название из-за того, что только чистое небо необходимо для осуществления терактов. Этот документ был отправлен 29 декабря 2000 года к главнокомандующему по противодействию терроризму в Белом доме Ричарду Кларку.

Джордж Тенет 11 сентября 2001 года. / Фото Wikipedia.

Аналитик ЦРУ, который впоследствии будет возглавлять ведомство, Майкл Морелл во время события "9/11: Intelligence and National Security Twenty Years Later" от Белферского центра науки и международных дел заявил, что существует парадокс предупреждения. Многие говорили об угрозе со стороны исламистов-радикалов, но не принял соответствующих мер. К тому же, комиссия вице-президента Эла Гора разработала рекомендации по авиабезопасности, которые отклонил Конгресс. И аналогичные вещи уже были утверждены после терактов 11 сентября.

Это что-то в американском характере, что мы действуем только тогда, когда что-то случилось. Возможно, бен Ладену повезло со временем. Администрация Клинтона завершалась, а Буша – начиналась. Джордж Тенет больше всех говорил о Аль-Каиде, писал личные письма Клинтону.

Майкл Морелл / Фото ЦРУ

Перспективы контртерроризма в новых условиях

Сейчас США столкнулись с не менее ужасной угрозой, чем 20 лет назад – это внутренний терроризм. Речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда группа сторонников экс-президента Дональда Трампа осуществила попытку госпереворота, ворвавшись в здание Конгресса США. Свои мысли насчет будущего контртерроризма были высказаны во время недавней дискуссии от Атлантического совета.

Помощник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Элизабет Шервуд-Ренделл заявила, что сейчас перед Штатами появились два вызова:

эффективное противодействие терроризму;

объединение темы контртерроризма в более широкий контекст национальной безопасности.

Элизабет Шервуд-Ренделл / Фото Wikipedia

Подытоживая, можно сказать, что события 11 сентября 2001 года шокировали всех и обнаружили уязвимость свободного демократического мира перед угрозами, которые не всегда можно предупредить. Прошло 20 лет. Сейчас необходимо переосмыслить, почему люди совершают публичное насилие, и как можно объединиться в борьбе с мировым злом. В Украине, где уже 8 год, к сожалению, продолжается война с Россией это понятно и без объяснений.