Как начался День Независимости в Украине: фото, видео

Украина отмечает 28-ю годовщину Дня Независимости. Руководство государства и мировые лидеры уже поздравили нашу страну с этим праздником. В Киеве уже закончилось основное мероприятие дня – Шествие Достоинства.

С самого утра украинцы гуляют по улицам своих городов в патриотических вышиванках, готовятся ко флешмобам и концертам.

Важно: В новом формате: план празднования Дня Независимости Украины

Столица сегодня пестреет патриотическими цветами. Админздания, рестораны, городские парки и улицы города украшены сине-желтыми шариками и флагами.

Тысячи украинцев и гостей пришли на Крещатик, чтобы посмотреть на Шествие Достоинства, участие в которос принимает президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и украинцы, которые прославили нашу страну.

Празднование Дня Независимости в Киеве

Подготовка к Маршу Достоинства в Киеве / Фото журналистов 24 канала

Празднование Дня Независимости Украины: видео

Интересно: Политики поздравили Украину с Днем Независимости​

Празднование Дня Независимости во Львове

Во Львове в 9:00 утра начался Марш непокоренных. Он стартовал от Лычаковского кладбища, где почтили память погибших. Конечной остановкой будет Гарнизонный храм, там отцы будут служить службу за здоровье всех защитников Украины.

Смотрите стрим, как проходит День Независимости во Львове:

Празднование Дня Независимости в Ужгороде

В Ужгороде в 6 утра Закарпатский народный хор провел традиционную акцию ко Дню Независимости "Молитва за Украину".

Ужгород первым начал торжественные празднования Дня Независимости Украины

Празднование Дня Независимости в Ровно

В Ровно в 11:00 начались торжественные мероприятия, посвященные 28-й годовщине Независимости Украины. На Аллее героев кладбища "Новое" чиновники почтили память погибших минутой молчания. Представители власти, Вооруженных сил Украины, силовых структур и общественности возложили цветы к памятнику Погибшим за Украину на Майдане Магдебургского права. Потом колонна отправилась по улице на Майдан Независимости на общественный молебен за Украину.

Стрим празднования Дня Независимости в Ровно:

Колонна на День Независимости в Ровно

Также "Rivne Patriotik Run – 2019" организовали легкоатлетический забег в вышиванках, в котором приняли участие более 200 ровенчан.

Празднование Дня Независимости в Луцке

В центре Луцка на Театральной площади в 10:30 утра стартовал масштабный велопробег, посвященный Дню Независимости, в котором приняли участие более 100 человек. Событие закончилось совместным исполнением Гимна Украины.



В Луцке состоялся велопробег ко Дню Независимости / Автор фото: Полина Березюк



В Луцке состоялся велопробег ко Дню Независимости / Автор фото: Полина Березюк

Празднование Дня Независимости в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск начал празднование Дня Независимости раньше, обойдя Ужгород. Уже в 5:00 утра франковцы могли посетить местную ратушу в рамках акции "Рассвет независимости". Впоследствии началось поминальное Богослужение и Шествие памяти в честь погибших в Иловайском котле.



Шествие памяти во Франковске в честь погибших в Иловайском котле



Поминальное Богослужение во Франковске

Как отмечают День Независимости в Харькове

На площади Конституции в Харькове прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Состоялось возложение цветов к монументу Независимости Украины, на нем присутствовали военные, активисты и чиновники. Также частью мероприятия стала всеукраинская акция "Сто колоколов", которые прозвучали в память о Небесной Сотне.

В Харькове также прошел Вышитый парад

Как Украина празднует День Независимости? Украина в этом году отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве прошло Шествие Достоинства, участие в котором принял президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и т. д.



После этого глава государства выступил с обращением к украинцам и наградил граждан, которые делают важный вклад в развитие страны.



Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт. На нем выступит Тина Кароль, солистка группы ONUKA Ната Жижченко, пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены – Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка, 18 пианистов и народных артистов Украины.