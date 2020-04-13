"День Сурка" на границе: пограничники уже в четвертый раз задерживают одного нарушителя

Украинец пытался пересечь границу и незаконно попасть в страну ЕС . Мужчину задержали пограничники Чопского отряда.

Незнакомец пробирался в обход пункта пропуска "Ужгород", сообщает пресс-служба ГНСУ.

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В 50 метрах от границы пограничники задержали мужчину. По его словам, он гражданин Украины, но с собой он не имел никаких документов.

При составлении административного протокола правоохранители обнаружили, что в течение последних двух недель мужчину задерживают уже в четвертый раз за попытку незаконно пересечь границу.

До этого он пытался пробраться в Венгрию, Словакию и Румынию.

Судьбу задержанного будет решать суд.

Европейский Союз закрыл границы для иностранцев. Вероятнее всего, этот запрет продлят до 15 мая. Ограничения не касаются граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов их семей, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения и тех, кто путешествует по срочным семейным обстоятельствам.

Почему в ЕС считают, что границы не следует открывать?

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что нет признаков достижения пика пандемии коронавируса в Европе.



В ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных – не повод для ослабления карантинных мероприятий.