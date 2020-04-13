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      "День Бабака" на кордоні: прикордонники вже вчетверте затримують одного порушника

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      Чоловік дуже хотів потрапити до ЄС / dpsu.gov.ua

      Українець намагався перетнути кордон і незаконно потрапити до країни ЄС . Чоловіка затримали прикордонники Чопського загону.

      Незнайомець пробирався в обхід пункту пропуску "Ужгород", повідомляє пресслужба ДПСУ.

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      В 50 метрах від кордону прикордонники затримали чоловіка. За його словами, він громадянин України, але зі собою він не мав жодних документів.

      При складанні адміністративного протоколу, правоохоронці виявили, що протягом останніх двох тижнів чоловіка затримують вже четвертий раз за спробу незаконно перетнути кордон.

      До цього він намагався пробратися до Угорщини, Словаччини та Румунії.

      Долю затриманого буде вирішувати суд.

      Кордони Європейського Союзу можуть бути закритими для іноземців до 15 травня. Обмеження не стосуються громадян ЄС, які повертаються додому, членів їхніх сімей, транзитних пасажирів, дипломатів, працівників охорони здоров’я та тих, хто подорожує у термінових сімейних обставинах.

      Чому в ЄС вважають, що кордони не слід відкривати?Європейський центр з профілактики та контролю захворювань повідомив, що немає ознак досягнення піку пандемії коронавірусу в Європі.

      У ВООЗ наголосили, що зменшення кількості нових інфікованих – не привід для послаблення карантинних заходів.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Кримінальні новини
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