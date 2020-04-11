На кордоні з Угорщиною утворилися черги: українці їдуть додому на Великдень – фото, відео
У пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною утворилися значні черги. Зокрема, це пов'язано із поверненням українців із Європи на Великдень.
Зокрема місцеві ЗМІ повідомляють про велике скупчення легкових машин та автобусів. Мовиться про черги у пункті пропуску "Тиса".
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Місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі зазначає, що на парковці біля кордону очікують багато автобусів та приватних перевізників на легковиках, які привезли людей.
Дивіться відео з кордону України з Угорщиною:
За даними пресслужби Чопського прикордонного загону, лише з початку доби на в’їзд в Україну оформлено понад 1000 осіб.
Прикордонники просять людей зберігти спокій з розумінням поставитися до черг, які утворилися. Задля прискорення процесу залучили вдвічі більше персоналу, а також виділено додаткові смуги руху.
Ситуація на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною / Фото zakarpattya.net.ua
Як поліція перевіряє українців, які повернулися з-за кордону
- Згідно з рішенням Кабміну, люди які прибувають з-за кордону і з тимчасово окупованих територій повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.
- За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
- Поліція наразі охороняє 74 заклади обсервації. Понад 50 тисяч осіб перебувають у базі даних правоохоронців.
- Кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина: чи перебуває він в тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні.
- Зараз в Україну повертається вже набагато менша кількість людей, ніж спочатку карантину, коли тільки за добу прибувало до країни 24-26 тисяч осіб.
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