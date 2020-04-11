15:05
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На кордоні з Угорщиною утворилися черги: українці їдуть додому на Великдень – фото, відео

      -
      Ситуація на кордоні з Угорщиною / zakarpattya.net.ua

      У пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною утворилися значні черги. Зокрема, це пов'язано із поверненням українців із Європи на Великдень.

      Зокрема місцеві ЗМІ повідомляють про велике скупчення легкових машин та автобусів. Мовиться про черги у пункті пропуску "Тиса".

      Актуально Антирекорд в Україні: за добу піймали 25 порушників карантину на кордоні

      Місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі зазначає, що на парковці біля кордону очікують багато автобусів та приватних перевізників на легковиках, які привезли людей.

      Дивіться відео з кордону України з Угорщиною:

      За даними пресслужби Чопського прикордонного загону, лише з початку доби на в’їзд в Україну оформлено понад 1000 осіб.

      Прикордонники просять людей зберігти спокій з розумінням поставитися до черг, які утворилися. Задля прискорення процесу залучили вдвічі більше персоналу, а також виділено додаткові смуги руху.

      Ситуація на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною / Фото zakarpattya.net.ua

      Як поліція перевіряє українців, які повернулися з-за кордону

      • Згідно з рішенням Кабміну, люди які прибувають з-за кордону і з тимчасово окупованих територій повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.
      • За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
      • Поліція наразі охороняє 74 заклади обсервації. Понад 50 тисяч осіб перебувають у базі даних правоохоронців.
      • Кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина: чи перебуває він в тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні.
      • Зараз в Україну повертається вже набагато менша кількість людей, ніж спочатку карантину, коли тільки за добу прибувало до країни 24-26 тисяч осіб.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Карантин в Україні 2020 Великдень Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:50 Як і де можна займатися спортом під час карантину
      Ігор Саджениця
      сьогодні , 12:00 Як пандемія змінила ставлення до онлайн освіти?
      Іван Примаченко