На кордоні з Угорщиною утворилися черги: українці їдуть додому на Великдень – фото, відео

У пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною утворилися значні черги. Зокрема, це пов'язано із поверненням українців із Європи на Великдень.

Зокрема місцеві ЗМІ повідомляють про велике скупчення легкових машин та автобусів. Мовиться про черги у пункті пропуску "Тиса".

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Місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі зазначає, що на парковці біля кордону очікують багато автобусів та приватних перевізників на легковиках, які привезли людей.

Дивіться відео з кордону України з Угорщиною:

За даними пресслужби Чопського прикордонного загону, лише з початку доби на в’їзд в Україну оформлено понад 1000 осіб.

Прикордонники просять людей зберігти спокій з розумінням поставитися до черг, які утворилися. Задля прискорення процесу залучили вдвічі більше персоналу, а також виділено додаткові смуги руху.

Ситуація на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною / Фото zakarpattya.net.ua

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