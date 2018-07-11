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День украинского языка будут отмечать в Румынии: известна дата

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День украинского языка будут отмечать в Румынии
День украинского языка будут отмечать в Румынии / Getty images

Палата депутатов Румынии одобрил законопроект, предусматривающий празднование Дня украинского языка 9 ноября.

Как информирует Radio Romania, согласно документу День украинского языка будут отмечать ежегодно в населенных пунктах компактного проживания лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству в Румынии.

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По случаю этого праздника будут проводить различные культурные мероприятия, а центральные и местные органы исполнительной власти смогут оказывать материально-техническую и финансовую помощь в организации подобных мероприятий.

Образовательно-культурные мероприятия смогут проводить и учебные заведения, в которых обучение проходит на украинском языке.

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Теги: Новости Украины языковый вопрос Румыния
Источник: 24 Канал
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