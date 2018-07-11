День української мови відзначатимуть у Румунії: відома дата

Палата депутатів Румунії схвалила законопроект, який передбачає відзначення Дня української мови 9 листопада.

Як інформує Radio Romania, згідно з документом День української мови відзначатимуть щороку у населених пунктах компактного проживання осіб, які належать до української меншини в Румунії.

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З нагоди цього свята проводитимуть різні культурні заходи, а центральні та місцеві органи виконавчої влади матимуть можливість надавати матеріально-технічну та фінансову допомогу в організації подібних заходів.

Освітньо-культурні заходи зможуть проводити і навчальні заклади, в яких навчання відбувається українською мовою.

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В Україні День української мови також відзначають 9 листопада.