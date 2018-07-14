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День взятия Бастилии: топ-5 малоизвестных фактов о национальном празднике Франции

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14 июля – особый день для всех французов. А для иностранцев – это зрелищный перформанс в центре Парижа. Ежегодно на Елисейские поля сходятся тысячи французов и туристов, чтобы посмотреть на военный парад, который принимает глава государства.

Факт №1

14 июля у рядового украинца ассоциируется с французским национальным праздником – Днем взятия Бастилии. Но на самом деле внутри июля французы отмечают также и другое историческое событие – праздник Федерации или праздник национального единения. Ровно через год после взятия Бастилии на Марсовом поле в Париже король Луи 16-й присягнул на верность народу и закону. Это заложило основы конституционной монархии.

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Факт №2

14 июля объявили национальным праздником во Франции лишь 138 лет назад. Раньше его отмечали сначала 22 сентября, затем – 15 августа. И только в 1880 году решили закрепить празднование 14-го июля.

Факт №3

Военный парад не всегда происходил на Елисейских полях. Во времена третьей республики парад войск проводили на ипподроме Лоншам. А когда завершилась Вторая мировая война, парад провели на площади Бастилии. Таким образом в разные годы военные шагали по разным уголкам Парижа. И уже 37 лет как парад президенты принимают на Елисейских полях.

День взятия Бастилии, Париж, 2018

Факт №4

Военные подразделения, которые проходят парадом на Елисейских полях, идут с разным темпом. Обычный составляет 120 шагов в минуту. Так идет большинство подразделений под французскую патриотическую песню под названием "Полк Самбри и Мааса". А вот альпийские стрелки шагают под другую патриотическую песню "Сиди-Брахим". И тогда темп ускоряют до 130 шагов в минуту. Между тем, иностранный легион идет совсем медленно. Темп солдат составляет лишь 88 шагов в минуту. Все ради того, чтобы вписаться в ритм официального марша легиона – Le Boudin.

Факт №5

Ни один национальный праздник Франции не обходится без курьезных случаев. В этом году подкачали воздушные силы. В один из истребителей, которые образуют французский флаг в небе, зарядили краситель не синего, а красного цвета. Поэтому французский триколор получился не совсем удачно. А еще два полицейских, которые выполняли маневры перед трибуной, не разминулись. К счастью, скорость была небольшой, поэтому поднявшись, они продолжили свой путь.

Теги: Новости Франции
Источник: 24 канал
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