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День взяття Бастилії: топ-5 маловідомих фактів про національне свято Франції

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14 липня особливий день для всіх французів. А для іноземців – це видовищний перформанс в центрі Парижа. Щороку на Єлисейські поля сходяться тисячі французів та туристів, щоб подивитися на військовий парад, який приймає глава держави.

Факт №1

14 липня у пересічного українця асоціюється з французьким національним святом – Днем взяття Бастилії. Але насправді всередині липня французи відзначають також і іншу історичну подію – свято Федерації або свято національного єднання. Рівно через рік після взяття Бастилії на Марсовому полі у Парижі король Луї 16-ій присягнув на вірність народу і закону. Це заклало підвалини конституційної монархії.

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Факт №2

14 липня оголосили національним святом у Франції лише 138 років тому. Раніше його відзначали спочатку 22 вересня, потім – 15 серпня. І лише у 1880 році вирішили закріпити святкування 14-го липня.

Факт №3

Військовий парад не завжди відбувався на Єлисейських полях. У часи третьої республіки вишкіл військ проводили на іподромі Лоншам. А коли завершилася Друга світова війна парад провели на площі Бастилії. Таким чином в різні роки військові крокували різними куточками Парижа. І вже 37 років, як парад президенти приймають на Єлисейських полях. 


День взяття Бастилії, Париж, 2018

Факт №4

Військові підрозділи, які проходять парадом на Єлисейських полях, крокують з різним темпом. Звичайний становить 120 кроків на хвилину. Так йде більшість підрозділів під французьку патріотичну пісню під назвою "Полк Самбри і Мааса". А от альпійські стрілки крокують під іншу патріотичну пісню "Сіді-Брахім". І тоді темп пришвидшують до 130 кроків на хвилину. Між тим, іноземний легіон йде зовсім повільно. Темп солдатів становить лише 88 кроків на хвилину. Все задля того, аби вписатися у ритм офіційного маршу легіону – Le Boudin.

Факт №5

Жодне національне свято Франції не обходиться без курйозних випадків. Цього року підкачали повітряні сили. В один з винищувачів, які утворюють французький прапор у небі, зарядили барвник не синього, а червоного кольору. Тож французький триколор вийшов не зовсім вдало. А ще два поліцейських, які виконували маневри перед трибуною, не розминулися. На щастя, швидкість була не великою, тож піднявшись, вони продовжили свій шлях.

Теги: Новини Франції
Джерело: 24 канал
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