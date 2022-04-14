"Денацификация" медучреждений: россияне повредили более 300 больниц в Украине

Оккупанты обстреляли 324 украинских больницы, 24 из них уничтожены до основания. При этом ежедневно этот перечень пополняется новыми медучреждениями.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко. Как только территория освобождается от оккупантов, начинают работы по восстановлению больниц.

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В Минздраве планируют восстановление и строительство больниц

В частности, министерство уже начало планировать восстановление и строительство больниц. В настоящее время Минздрав работает над комплексным планом, где именно будут строиться больницы, в каком виде они будут восстановлены и какие услуги будут предоставлять,

– объяснил Яременко.

Он пояснил, что пока больницы и поликлиники будут отстраиваться, в некоторых населенных пунктах будут работать мобильные госпитали. Что касается поврежденных медучреждений, то в них прежде всего проведут косметический ремонт.

Министерство работает с международными партнерами

Между тем, министерство работает с международными партнерами, чтобы больницы восстановить как можно быстрее. В пострадавшие регионы активно направляют гуманитарную помощь. Всего в Украину поступило 3234 тонны медицинской помощи, ее стоимость 3,2 миллиарда гривен.

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