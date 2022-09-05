Выплаты переселенцам в Украине: Кабмин изменил порядок предоставления денег на проживание

Правительство приняло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным украинцам. В частности, урегулировали вопросы с украинцами, которые не смогли оформить помощь через Дию.

Кабмин изменил текст документа, регулирующего оказание помощи переселенцам. Изменения касаются "Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам", который утвержден постановлением от 20.03.2022 №332.

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Новые изменения о предоставлении помощи на проживание ВПЛ

помощь переселенцам налаживается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором общину, откуда переместилось лицо, добавили в перечень тергромад, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировке);

госпредприятие "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины" автоматически, без повторного обращения гражданина, начисляет помощь в случае добавления тергромад к указанному перечню тергромад;

помощь назначается органом соцзащиты населения в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления о предоставлении помощи;

в случае изменения места учета и неполучения пособия на проживание по предыдущему месту жительства/нахождения, выплату назначают по последнему месту учета.

Кроме этого, урегулировали вопросы предоставления возможности на получение помощи ВПЛ украинцам, которые подавали заявку через портал Дия до 30 апреля 2022 года, однако так и не получили помощь.

Для этого ВПЛ могут обратиться лично или по почте в орган социальной защиты населения и подать до 1 октября текущего года за установленной формой заявление на выплату с указанием, в частности номера банковского счета (по стандарту IBAN) или персональных данных получателя,

– говорится в сообщении.

При этом необходимо дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через Дию. К примеру, скриншот. Заявку следует подать до 1 октября 2022 года.

Кому не будут оказывать помощь на проживание

Помощь на проживание не будут оказывать переселенцам, взятым на учет до 24 февраля 2022 года.

За исключением людей, которые:

получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг,

повторно переместились с временно оккупированной россией территории с территории общин, которые расположены в районе проведения военных действий или находятся во временной оккупации, окружении или блокировании после 24 февраля 2022 года.

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