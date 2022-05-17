Деньги для украинцев: как деятелям культуры и образования получить выплаты в ЕС

Европейские государства продолжают поддерживать украинских деятелей культуры и их семьи, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть дома и остались без источников постоянного дохода.

Кроме международного фонда Creators for Ukraine, благодаря которому финансовую помощь получили сотни украинских авторов и музыкантов, с инициативой предоставить возможность творить и достойно жить в новых условиях, выступили организации коллективного управления авторскими правами Польши, Чехии, Литвы и Словакии. Детальнее о выплатах в каждой стране далее в статье.

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Польша

Польское общество авторов ZAiKS, партнер общественной организации "Украинское агентство по авторским и смежным правам" (ОО "УААСП"), назначает помощь в размере 5000 PLN гражданам Украины, задействованным в художественной и культурной среде Украины, или членам их семей. Для подачи заявки необходимо иметь оформленный PESEL в период с 24 февраля 2022 года. С более подробными правилами предоставления помощи можно ознакомиться на сайте общества ZAiKS.

Также если вы организуете деятельность в сфере искусства, культуры и художественного образования для пострадавших от войны в Украине, вы можете подать заявку на получение гранта от фонда ZAiKS под названием Creators for Ukraine. Заявки, заполненные на польском или украинском языках, принимаются с помощью онлайн формуляра. Максимальная сумма гранта составляет 20000 PLN. Со всеми правилами предоставления грантов можно ознакомиться в уставе на странице грантовой программы.

Чехия

Чешская организация коллективного управления OSA – Ochranný svaz autorský, партнер ОО "УААСП", инициировала финансовую поддержку украинских музыкантов и их семей. Главная цель – поддержать деятелей культуры и предоставить возможность работать по профессии на достойных условиях. Для получения выплаты необходимо заполнить заявку на сайте.

Литва

Министерство культуры республики Литва предлагает деятелям культуры и профессионального искусства из Украины, которые получили временное убежище на их территории, стипендию в размере 1800 евро. Для подачи заявки на выплату художникам необходимо письмо о сотрудничестве с литовскими культурными организациями. Таким образом, украинцы получают не только финансовую поддержку, но и возможность продолжать профессиональную деятельность в областях архитектуры, библиотечного дела, цирка, изобразительного искусства, дизайна, этнической культуры и народного искусства, фотографии, культурного наследия, литературы, музейного дела, музыки, танца, междисциплинарного искусства и театра.

Более подробно ознакомиться с условиями получения стипендии и перечнем организаций, желающих сотрудничать с украинскими деятелями можно на сайте Министерства культуры республики Литва.

Словакия

Словацкое авторское общество SOZA Slovenský ochranný zvaz autorský, с помощью платформы Donio, продолжает сбор средств для помощи Украине. В настоящее время удалось собрать более 28 000 евро.

В ближайшее время SOZA планирует объявить программу поддержки украинских авторов, следите за новостями на сайте.

Художественный Совет "Фонда поддержки искусств" (FPU) опубликовал свое предложение о предоставлении грантов украинским художникам, за более подробной информацией переходите по ссылке.