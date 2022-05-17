Крім міжнародного фонду Creators for Ukraine, завдяки якому фінансову допомогу отримали сотні українських авторів та музикантів, з ініціативою надати можливість творити та гідно жити у нових умовах, виступили організації колективного управління авторськими правами Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Детальніше про виплати у кожній країні далі у статті.

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Польща

Польське товариство авторів ZAiKS, партнер громадської організації "Українська агенція з авторських та суміжних прав" (ГО "УААСП"), призначає допомогу в розмірі 5000 PLN громадянам України, які задіяні в мистецькому та культурному середовищі України, або членам їхніх родин. Для подачі заявки необхідно мати оформлений PESEL у період після 24 лютого 2022 року. З більш детальними правилами надання допомоги можна ознайомитися на сайті товариства ZAiKS.

Також, якщо ви організовуєте діяльність у сфері мистецтва, культури та мистецької освіти для постраждалих від війни в Україні, ви можете подати заявку на отримання гранту від фонду ZAiKS під назвою Creators for Ukraine. Заявки, заповнені польською або українською мовою, приймаються за допомогою онлайн формуляру. Максимальна сума гранту складає 20 000 PLN. З усіма правилами надання грантів можна ознайомитися в статуті на сторінці грантової програми.

Чехія

Чеська організація колективного управління OSA – Ochranný svaz autorský, партнер ГО "УААСП", ініціювала фінансову підтримку українських музикантів та їхніх родин. Головна мета – підтримати діячів культури та надати можливість працювати за професією на гідних умовах. Для отримання виплати необхідно заповнити заявку на сайті.

Литва

Міністерство культури республіки Литва пропонує діячам культури та професійного мистецтва з України, які отримали тимчасовий прихисток на їхній території, стипендію у розмірі 1800 євро. Для подачі заявки на виплату митцям необхідно мати лист про співпрацю з литовськими культурними організаціями. Таким чином українці отримують не тільки фінансову підтримку, а й можливість продовжувати професійну діяльність в галузях архітектури, бібліотечної справи, цирку, образотворчого мистецтва, дизайну, етнічної культури та народного мистецтва, фотографії, культурної спадщини, літератури, музейної справи, музики, танцю, міждисциплінарного мистецтва і театру.

Більш детально ознайомитися з умовами отримання стипендії та переліком організацій, бажаючих співпрацювати з українськими діячами, можна на сайті Міністерства культури республіки Литва.

Словаччина

Словацьке авторське товариство SOZA Slovenský ochranný zväz autorský, за допомогою платформи Donio, продовжує збір коштів для допомоги Україні. Наразі вдалося зібрати понад 28 000 євро.

Найближчим часом SOZA планує оголосити програму підтримки українських авторів, тож слідкуйте за новинами на сайті.

Мистецька Рада "Фонду підтримки мистецтв" (FPU) опублікувала свою пропозицію щодо надання грантів українським митцям, за більш детальною інформацією переходьте за посиланням.