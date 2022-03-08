Деньги с гуманитарного счета используют для эвакуации и снабжения продуктами
8 марта 2022 , 16:58Читати новину українською
Источник:телеграм Минсоцполитики
На гуманитарный счет поступают благотворительные взносы и пожертвования из Украины и из-за границы. Эти деньги используют для эвакуации граждан.
А также – для того, чтобы обеспечить продуктами людей в "горячих точках" Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
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