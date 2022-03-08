А також – для того, щоб забезпечити продуктами людей у "найгарячіших місцях" України. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.
Зверніть увагу Відсьогодні 6 500 гривень можуть отримати українці в межах "єПідтримки"
Гроші використають на продукти і гуманітарну допомогу
За її словами, гроші з рахунку використають насамперед для:
- евакуації людей з місць активних бойових дій;
- забезпечення продуктами, медичними засобами та гуманітарною допомогою тих, хто залишається у небезпечній місцевості.
Станом на 8 березня 2022 року на рахунок надіслали майже 86 мільйонів гривень з України та з-за кордону.
Хто може отримати гроші
Гроші, як повідомили у Мінсоцполітики, можуть отримати:
- обласні і Київська міська військові адміністрації;
- районні військові адміністрації;
- виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад;
- заклади, санаторії, установи, організації, підприємства;
- благодійні організації і громадські об'єднання.
Зауважте, щоб отримати фінансування, треба подати пропозиції – з реквізитами, напрямками та сумою використання грошей.
На що є можливість використати гроші
Гроші із гуманітарного рахунку можна використати на закупівлю продуктів; забезпечення одягом, взуття, гігієнічними засобами; медичні засоби; евакуацію громадян із небезпечних територій; оплату транспортування; облаштування місць розміщення евакуйованих громадян тощо.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!