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"Деньги не нужны, взял жвачки": нелепое ограбление приюта для животных рассмешило сеть

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Мужчина пытался вынести автомат для продажи жвачек из приюта для животных
Мужчина пытался вынести автомат для продажи жвачек из приюта для животных / Скриншот из видео

На камеры наблюдения попал один интересный эпизод из США – в калифорнийский приют для животных Front Street Animal Shelter проник вор и попытался вынести из него автомат для продажи жевательных резинок в форме мячиков. Но сделать это ему удалось, приложив немалые усилия.

Соответствующее видео опубликовал на своем Youtube-канале информационный ресурс CBS News.

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На кадрах видно, что сначала злоумышленник неловким движением рассыпал все содержимое автомата, а затем попытался вытащить его через окошко для животных в двери, в которое автомат, разумеется, не пролез.

В итоге мужчина протащил искореженный автомат по приюту к другому выходу, перебросил его через забор с колючей проволокой и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

В приюте в свою очередь отметили, что прямо напротив автомата стояла заполненная коробка для пожертвований животным, но она его совершенно не заинтересовала.

Нелепое ограбление рассмешило сеть: видео

Теги: Криминальные новости Курьезные новости Новости США Ограбления
Источник: 24 Канал
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