"Гроші не потрібні, взяв жуйки": недолуге пограбування притулку для тварин розсмішило мережу

На камери спостереження потрапив один цікавий епізод з США – до каліфорнійського притулку для тварин Front Street Animal Shelter проникнув злодій і спробував винести з нього автомат для продажу жувальних гумок у формі м'ячиків. Але зробити це йому вдалося, доклавши неабиякі зусилля.

Відповідне відео опублікував на своєму Youtube-каналі інформаційний ресурс CBS News.

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На кадрах видно, що спершу зловмисник незграбним рухом розсипав весь вміст автомата, а потім спробував витягнути його через віконце для тварин в двері, в яке автомат, зрозуміло, не проліз. В

У підсумку чоловік протягнув спотворений автомат притулком до іншого виходу, перекинув його через паркан з колючим дротом і зник. Наразі його розшукує поліція.

У притулку своєю чергою зазначили, що прямо навпроти автомата стояла заповнена коробка для пожертвувань тваринам, але вона зловмисника абсолютно не зацікавила.

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