Деньги в асфальт: как проверить, куда и как тратят дорожные налоги

Украинцы десятилетиями страдают от плохих дорог. В прошлом году сделали шаг к мечте – создали Дорожный фонд, где будут аккумулироваться дорожные деньги. В этом году сделали еще один шаг – создали портал, где можно будет отслеживать, кто, как и на что тратит эти деньги.

Кто отвечает за дороги в Украине​С 1 января 2018 года заработал Государственный Дорожный фонд. Его задача – целевое финансирование строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог государственного и местного значения. В рамках децентрализации дорожного хозяйства местная сеть автодорог – 117 тысяч километров – перешла под управление местных органов власти (ОГА). Под управлением "Укравтодора" осталось около 52 тысяч километров государственных и международных дорог.

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Деньги есть, ремонта нет

В 2018 году на украинские дороги было потрачено более 35 млрд гривен. Но 95% дорог остаются "лунным пейзажем", в том числе 40% – требуют полного восстановления. Причина одна – хроническое недофинансирование дорожной отрасли, недейственный контроль за деньгами и коррупция. А каждый автомобилист с каждого литра приобретенного топлива платит 0,21 евро акцизного сбора. 0,16 евро из них – идут в Дорожный фонд. Далее эти деньги распределяются так: 35% идут на местные дороги, 60% – на трассы государственного и международного значения, а еще 5% – на финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения.

Финансирование отрасли постепенно увеличивается: в 2019 запланировано в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом – рекордные 56 миллиардов гривен. Но чтобы не возникало ситуаций, когда денег уже нет, а дорог – еще нет, необходим контроль за использованием дорожных денег. В том числе – контроль общественности.



Каждый автомобилист в Украине на самом деле платит за дороги, покупая бензин

Дорожный фонд не панацея

Он является однозначным позитивом как целевой источник финансирования дорожной сферы. Но по факту, бесплатные дороги в Украине – это миф, все наши дороги платные. Например, проехав из Киева в Одессу, вы платите около 200 гривен в Дорожный фонд, направляя их на надлежащее качество дорог. Но она таковой не является, отметил Председатель BRDO Алексей Гончарук.

Руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" BRDO Владислав Притоманов уточнил, что Дорожный фонд решает вопрос независимости финансирования строительства и дает подрядчикам уверенность в оплате их работ. Но для создания эффективного рынка необходимо иметь инструменты для долгосрочного планирования вместо сезонного латания ям, а также обеспечить равные конкурентные условия для участников тендеров в регионах.

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Портал мониторинга дорог – уже есть

Аналитики BRDO разработали Портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог. С его помощью можно будет контролировать:

• Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.

• Средства, потраченные на безопасность движения.

• Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.

• Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

Информация об объеме и фактические позиции освоения денег, которые ежедневно платит каждый автомобилист, отныне – открытые.



С конкуренцией на строительстве и ремонте дорог у нас туго

Сколько платишь ты

На портале есть инструмент "Калькулятор". С ним можно посчитать – сколько лично вы заплатили за ремонт дорог в течение года. В зависимости от того, какое именно топливо покупали и сколько.

Например, я 10 раз съездила в 2018 году к родителям в Сумскую область из Киева (это около 500 километров и 45 литров бензина в обе стороны). Всего – 450 литров. "Калькулятор" посчитал: за дороги я заплатила 48,04 евро, это около 1544 гривен. Из них 926 гривен – на государственные дороги, 540 – на местные. И еще 77 гривен – на безопасность движения.

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Плюсы портала мониторинга

В Департаменте стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры полностью согласны, что контроль за использованием денег на дороги обязательно должен быть. Директор Департамента Виктор Сасин отметил, что ценность ресурса для общества заключается не только в открытии огромного массива данных по тендерам в разрезе областей. Теперь станет возможным следующее:

– водители и общественность получают доступ к информации относительно каждой дороги на карте – что запланировано, сколько это стоит, кто проводит работы, кто ответственен за текущее состояние дороги, а также возможность обратной связи;



Кто в Украине строит и ремонтирует дороги

– бизнес будет обладать информацией о планах строительства/ремонта дорог, заказчиков и тендеров для более эффективного планирования деятельности;

– местные органы получают инструмент длительного планирования для строительства местной дорожной инфраструктуры и их согласования с планами дорог государственного значения;

– Мининфраструктуры и контролирующие органы – полноценный контроль за движением средств и инструмент эффективного планирования.