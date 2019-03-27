19:39
27 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина
      Вєсті Кремля
      20:33, 26 марта
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, 26 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Деньги в асфальт: как проверить, куда и как тратят дорожные налоги

      25 Читати новину українською
      Контролировать ремонт дорог стало возможным
      Контролировать ремонт дорог стало возможным / 24 канал

      Украинцы десятилетиями страдают от плохих дорог. В прошлом году сделали шаг к мечте – создали Дорожный фонд, где будут аккумулироваться дорожные деньги. В этом году сделали еще один шаг – создали портал, где можно будет отслеживать, кто, как и на что тратит эти деньги.

      Кто отвечает за дороги в Украине​С 1 января 2018 года заработал Государственный Дорожный фонд. Его задача – целевое финансирование строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог государственного и местного значения. В рамках децентрализации дорожного хозяйства местная сеть автодорог – 117 тысяч километров – перешла под управление местных органов власти (ОГА). Под управлением "Укравтодора" осталось около 52 тысяч километров государственных и международных дорог.

      Читайте также: Дорожный фонд: что это такое и решит ли это проблемы с дорогами

      Деньги есть, ремонта нет

      В 2018 году на украинские дороги было потрачено более 35 млрд гривен. Но 95% дорог остаются "лунным пейзажем", в том числе 40% – требуют полного восстановления. Причина одна – хроническое недофинансирование дорожной отрасли, недейственный контроль за деньгами и коррупция. А каждый автомобилист с каждого литра приобретенного топлива платит 0,21 евро акцизного сбора. 0,16 евро из них – идут в Дорожный фонд. Далее эти деньги распределяются так: 35% идут на местные дороги, 60% – на трассы государственного и международного значения, а еще 5% – на финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения.

      Финансирование отрасли постепенно увеличивается: в 2019 запланировано в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом – рекордные 56 миллиардов гривен. Но чтобы не возникало ситуаций, когда денег уже нет, а дорог – еще нет, необходим контроль за использованием дорожных денег. В том числе – контроль общественности.

      Хто відповідає за дороги
      Каждый автомобилист в Украине на самом деле платит за дороги, покупая бензин

      Дорожный фонд не панацея

      Он является однозначным позитивом как целевой источник финансирования дорожной сферы. Но по факту, бесплатные дороги в Украине – это миф, все наши дороги платные. Например, проехав из Киева в Одессу, вы платите около 200 гривен в Дорожный фонд, направляя их на надлежащее качество дорог. Но она таковой не является, отметил Председатель BRDO Алексей Гончарук.

      Руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" BRDO Владислав Притоманов уточнил, что Дорожный фонд решает вопрос независимости финансирования строительства и дает подрядчикам уверенность в оплате их работ. Но для создания эффективного рынка необходимо иметь инструменты для долгосрочного планирования вместо сезонного латания ям, а также обеспечить равные конкурентные условия для участников тендеров в регионах.

      Читайте также: Эксперты назвали регион Украины с самым дешевым бензином

      Портал мониторинга дорог – уже есть

      Аналитики BRDO разработали Портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог. С его помощью можно будет контролировать:

      • Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.
      • Средства, потраченные на безопасность движения.
      • Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.
      • Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

      Информация об объеме и фактические позиции освоения денег, которые ежедневно платит каждый автомобилист, отныне – открытые.

      Конкуренція по ремонту доріг
      С конкуренцией на строительстве и ремонте дорог у нас туго

      Сколько платишь ты

      На портале есть инструмент "Калькулятор". С ним можно посчитать – сколько лично вы заплатили за ремонт дорог в течение года. В зависимости от того, какое именно топливо покупали и сколько.

      Например, я 10 раз съездила в 2018 году к родителям в Сумскую область из Киева (это около 500 километров и 45 литров бензина в обе стороны). Всего – 450 литров. "Калькулятор" посчитал: за дороги я заплатила 48,04 евро, это около 1544 гривен. Из них 926 гривен – на государственные дороги, 540 – на местные. И еще 77 гривен – на безопасность движения.

      Читайте также: Украинцы могут пожаловаться на качество дорог: программа 24 канала запускает дорожную инспекцию

      Плюсы портала мониторинга

      В Департаменте стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры полностью согласны, что контроль за использованием денег на дороги обязательно должен быть. Директор Департамента Виктор Сасин отметил, что ценность ресурса для общества заключается не только в открытии огромного массива данных по тендерам в разрезе областей. Теперь станет возможным следующее:

      водители и общественность получают доступ к информации относительно каждой дороги на карте – что запланировано, сколько это стоит, кто проводит работы, кто ответственен за текущее состояние дороги, а также возможность обратной связи;

      Підрядники
      Кто в Украине строит и ремонтирует дороги

      бизнес будет обладать информацией о планах строительства/ремонта дорог, заказчиков и тендеров для более эффективного планирования деятельности;

      местные органы получают инструмент длительного планирования для строительства местной дорожной инфраструктуры и их согласования с планами дорог государственного значения;

      Мининфраструктуры и контролирующие органы – полноценный контроль за движением средств и инструмент эффективного планирования.

      blog_ava
      "Слуга народа 3": дата премьеры и сюжет популярного сериала
      сегодня
      49200
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Авто Публикации Статьи Дороги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как проголосовать на выборах президента, если вас нет в списке избирателей
      сегодня , 18:48 Как проголосовать на выборах президента, если вас нет в списке избирателей
      48
      Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      сегодня , 17:00 Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      Дмитро Снєгирьов 282
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня , 16:41 Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      279380
      Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      сегодня , 15:02 Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      Антон Голобородько 1258
      Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      сегодня , 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      Станіслав Безушко 194
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Ухудшение погоды: в 9 областях предупредили о сильных ливнях и шквальном ветре
       29 июля 2017 , 12:33
      Кабмин в следующем году прогнозирует значительную инфляцию
       28 марта 2013 , 19:48 2
      Медицинское освидетельствование на состояние опьянения: перечень учреждений здравоохранения
       4 сентября 2018 , 17:52
      В каких странах самые дешевые и самые дорогие машины: инфографика
       30 ноября 2018 , 12:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук