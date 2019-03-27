Гроші в асфальт: як перевірити, куди і як витрачають дорожні податки

Українці десятиліттями страждають від поганих доріг. Минулого року зробили крок до мрії – створили Дорожній фонд, де акумулюватимуться дорожні гроші. Цього року зробили ще один крок – створили портал, де можна буде відслідковувати, хто, як і на що тратить ці гроші.

Хто відповідає за дороги в УкраїніЗ 1 січня 2018 року запрацював Державний Дорожній фонд. Його завдання – цільове фінансування будівництва, ремонту й утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення. У рамках децентралізації дорожнього господарства місцева мережа автошляхів – 117 тисяч кілометрів – перейшла під управління місцевих органів влади (ОДА). Під управлянням "Укравтодору" залишилося близько 52 тисяч кілометрів державних і міжнародних доріг.

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Гроші є, ремонту немає

У 2018 році на українські дороги було витрачено понад 35 мільярдів гривень. Але 95% доріг залишаються "місячним пейзажем", зокрема 40% – потребують повного відновлення. Причина єдина – хронічне недофінансування дорожньої галузі, недієвий контроль за грошима та корупція.

А кожен автомобіліст з кожного літра придбаного палива сплачує 0,21 євро акцизного збору. 0,16 євро з них – йдуть до Дорожнього фонду. Далі ці гроші розподіляються так: 35% йдуть на місцеві дороги, 60% — на траси державного і міжнародного значення, а ще 5% — на фінансування заходів з безпеки дорожнього руху.

Фінансування галузі поступово збільшується: на 2019 рік заплановано в 1,5 раза більше порівняно з минулим роком – рекордні 56 мільярдів гривень. Але щоб не виникало ситуацій, коли грошей вже нема, а доріг – ще нема, необхідний контроль за використанням дорожніх грошей. В тому числі – контроль громадськості.



Кожен автомобіліст в Україні насправді платить за дороги, купуючи бензин

Дорожній фонд не панацея

Він є однозначним позитивом як цільове джерело фінансування дорожньої сфери. Та по факту, безплатні дороги в Україні – це міф, всі наші дороги є платними. Наприклад, проїхавши з Києва до Одеси, ви сплачуєте біля 200 гривень до Дорожнього фонду, спрямовуючи їх на належну якість доріг. Але вона такою не є, відзначив Голова BRDO Олексій Гончарук.

Керівник сектору "Транспорт та інфраструктура" BRDO Владислав Притоманов уточнив, що Дорожній фонд вирішує питання незалежності фінансування будівництва і дає підрядникам впевненість в оплаті їхніх робіт. Але для створення ефективного ринку необхідно мати інструменти для довготермінового планування замість сезонного латання ям, а також забезпечити рівні конкурентні умови для учасників тендерів в регіонах.

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Портал моніторингу доріг – вже є

Аналітики BRDO розробили Портал моніторингу фінансування будівництва та ремонту доріг. З його допомогою можна буде контролювати:

• Ремонт доріг у розрізі областей та доріг державного і місцевого значення.

• Кошти, витрачені на безпеку руху.

• Тендери, які було оголошено та проведено в областях.

• Гроші, які фактично були витрачені замовниками.

Інформація про обсяг та фактичні позиції освоєння грошей, які щодня сплачує кожен автомобіліст, відтепер – відкриті.



З конкуренцією на будівництві та ремонті доріг у нас сутужно

Скільки платиш ти

На порталі є інструмент "Калькулятор". З ним можна порахувати – скільки особисто ви заплатили за ремонт доріг протягом року. В залежності від того, яке саме паливо купували і скільки.

Наприклад, я 10 разів з'їздила у 2018 році до батьків на Сумщину з Києва (це біля 500 кілометрів і 45 літрів бензину в обидва боки). Всього – 450 літрів. "Калькулятор" порахував: за дороги я заплатила 48,04 євро, це близько 1544 гривень. З них 926 гривень – на державні дороги, 540 – на місцеві. І ще 77 гривень – на безпеку руху.

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Плюси порталу моніторингу

У Департаменті стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури цілком погоджуються, що контроль за використанням грошей на дороги обов'язково повинен бути. Директор Департаменту Віктор Сасін зауважив, що цінність ресурсу для суспільства полягає не лише у відкритті величезного масиву даних по тендерах у розрізі областей. Тепер стане можливим наступне:

- водії та громадськість отримують доступ до інформації щодо кожної дороги на карті – що заплановано, скільки це коштує, хто проводить роботи, хто відповідальний за поточний стан дороги, а також можливість зворотного зв’язку;



Хто в Україні будує і ремонтує дороги

- бізнес володітиме інформацією щодо планів будівництва/ремонту доріг, замовників і тендерів для більш ефективного планування діяльності;

- місцеві органи отримують інструмент довготривалого планування для будівництва місцевої дорожньої інфраструктури та їх узгодження з планами щодо доріг державного значення;

- мінінфраструктури та контролюючі органи – повноцінний контроль за рухом коштів і інструмент ефективного планування.