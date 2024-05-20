Пополнение чемпионских поясов: Денис Беринчик – чемпион мира в легком весе

Денис Беринчик впервые в своей карьере стал чемпионом мира по боксу. В поединке, состоявшемся в ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего (США), украинец одержал победу над мексиканцем Эмануэлем Наваррете и получил пояс WBO в легком весе.

Для мексиканца этот бой был уже четвертым за чемпионский статус, информирует 24 Канал. Беринчик получил свой пояс с первого раза.

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Поединок завершился после 12 раунда, судьи раздельным решением присудили победу украинцу.

Беринчик провел в ринге 19 профессиональных поединков без единого поражения, а 9 из них завершил досрочно.

Эта победа – для моих собратьев и для всей Украины,

– подчеркнул украинский боксер.

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