Яниев, помогавший россиянам в организации псевдореферендума на Донбассе, отвечает за укрытие жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭД-901). Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также СБУ задержала российского "крота" в ВСУ: хотел "слить" направления наступления и перемещения техники

Что известно о Денисе Яниеве

Денис Яниев родом из Тореза Донецкой области, известный сторонник российских захватчиков. В базе "Миротворец" говорится, что он организовал антиукраинские митинги за так называемую "русскую весну" в городе Торез весной 2014 года и был одним из организаторов псевдореферендума. Однако потом по неизвестным причинам он сбежал с оккупированных территорий в Киев. На его биографию обратили внимание активисты Соломенского района.

Главный инженер ЖЭД 901 из "ДНР". Помните видео с хамовитым главным инженером ЖЭД 901? Знакомьтесь, это Яниев Денис Иванович. Есть в "Миротворце". В 2014-м в "ДНР" за него очень волновались, потому что он был одним из организаторов референдума. Затем сбежал в Киев. В 2021 году был осужден по ст. 110, ч.1 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Поэтому не очень удивительно, почему он не переживает за укрытие,

– сказали активисты

Коллаборанта отстранили после огласки

Впоследствии пресс-служба Соломенской РГА сказала, что Яниева уже отстранили от должности главного инженера ЖЭК-901. Более того, коммунальное предприятие направило в СБУ соответствующее письмо.

Руководство КП "Управляющая компания по обслуживанию Соломенского района" уже направило письмо в Службу безопасности Украины. В настоящее время лицо отстранено от занимаемой должности,

– говорится в сообщении.

В РГА уточнили, что Яниев работал в ЖЭКе с 2015 года, а на время принятия на работу судимостей у него не было, и они не знали, что в 2021 году ему предъявили обвинение.

Указанное лицо работает в ЖЭКе с 2015 года. На время принятия на работу судимостей не было. Приговор суда, датированный 2021 годом, или другие документы, указывающие на судимость, в Соломенскую РГА, КП "Управляющая компании по обслуживанию Соломенского района" или ЖЭК не поступал,

– сообщили в пресс-службе.