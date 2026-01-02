После провальной "ликвидации": в России снова объявили в розыск основателя РДК Дениса Капустина

Россия не оставляет попыток ликвидировать основателя Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Его снова объявили в розыск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Медуза".

Смотрите также Видео на полмиллиона: в ГУР рассказали детали спецоперации по сохранению жизни Дениса Капустина

Что известно о Капустине?

Убить Капустина пытались российские спецслужбы. Его Путин считает личным врагом.

О "смерти" командира РДК сообщили в конце 2025 года. Но уже 1 января в ГУР заявили, что он жив.

В общем спецоперация во время которой удалось сохранить жизнь Капустина продолжалась более месяца.

Уже 2 января МВД России снова объявило командира РДК в розыск.

В базе российского МВД Капустин появился впервые в 2023 году. В России он заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении ВСУ на территорию Брянской области, за госизмену и терроризм.

Другие детали