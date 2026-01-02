Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Медуза".
Что известно о Капустине?
Убить Капустина пытались российские спецслужбы. Его Путин считает личным врагом.
О "смерти" командира РДК сообщили в конце 2025 года. Но уже 1 января в ГУР заявили, что он жив.
В общем спецоперация во время которой удалось сохранить жизнь Капустина продолжалась более месяца.
Уже 2 января МВД России снова объявило командира РДК в розыск.
В базе российского МВД Капустин появился впервые в 2023 году. В России он заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении ВСУ на территорию Брянской области, за госизмену и терроризм.
Другие детали
Денис Капустин якобы погиб 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Утверждали, что причиной смерти стал российский FPV-дрон.
Впрочем, все это оказалось спецоперацией Украины. Сейчас Капустин находится в Украине и готов продолжить выполнение заданий.
А полученные от россиян полмиллиона долларов за ликвидацию Капустина усилят украинскую разведку.