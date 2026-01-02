Видео на полмиллиона: в ГУР рассказали детали спецоперации по сохранению жизни Дениса Капустина
- Украинская разведка провела сложную спецоперацию, инсценировав гибель командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина.
- Российские спецслужбы поверили в предоставленное видео и оплатили "заказ" на полмиллиона долларов, что усилит боевые возможности спецназовцев.
Украинская разведка рассказала детали спецоперации по сохранению жизни командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Также в ГУР показали видео, которое прислали российским захватчикам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как ГУР провело спецоперацию по спасению жизни Капустина?
В украинской разведке отметили, что для сохранения жизни командира Российского добровольческого корпуса и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию. Во время нее была инсценирована гибель White Rex.
Для поддержки легенды создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй снял "последствия удара" – машину в огне,
– отметили в ГУР.
Как украинская разведка инсценировала "гибель" Дениса Капустина / Видео ГУР МО
В украинской разведке отметили, что заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили. Поэтому оплатили украинским разведчикам “заказ” – полмиллиона долларов США.
Эти деньги, как отметили в ГУР, существенно усилят боевые возможности спецназовцев.
Как Россия хотела убить White Rex?
В ГУР МО 1 января рассказали, что разведчики сорвали операцию российских спецслужб по ликвидации командира РДК Дениса Капустина. Российский диктатор Владимир Путин считает White Rex личным врагом, поэтому и хотел ликвидировать его.
Сейчас командир Российского добровольческого корпуса находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач. Капустина в конце концов поздравил сам Кирилл Буданов.
До этого в РДК 27 декабря 2025 года заявили, что Денис Капустин "погиб" на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. В военном формировании писали о "прилете FPV-дрона".