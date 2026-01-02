Видео на полмиллиона: в ГУР рассказали детали спецоперации по сохранению жизни Дениса Капустина

Украинская разведка рассказала детали спецоперации по сохранению жизни командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Также в ГУР показали видео, которое прислали российским захватчикам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

К теме Командир РДК, воюющий в Украине и которого не смогла убить Россия: что известно о Денисе Капустине

Как ГУР провело спецоперацию по спасению жизни Капустина?

В украинской разведке отметили, что для сохранения жизни командира Российского добровольческого корпуса и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию. Во время нее была инсценирована гибель White Rex.

Для поддержки легенды создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй снял "последствия удара" – машину в огне,

– отметили в ГУР.

Как украинская разведка инсценировала "гибель" Дениса Капустина / Видео ГУР МО

В украинской разведке отметили, что заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили. Поэтому оплатили украинским разведчикам “заказ” – полмиллиона долларов США.

Эти деньги, как отметили в ГУР, существенно усилят боевые возможности спецназовцев.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелых направлениях – Покровском и Сумском. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.

Как Россия хотела убить White Rex?