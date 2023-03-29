Трагедия случилась 28 марта 2023 года. Известно, что у пилота осталась семья – жена с маленькой дочкой и новорожденным сыном.

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Что сказали в Минобороны о пилоте Кирилюке

Мы тебя никогда не забудем… 80 боевых вылетов, 70 из которых – во время полномасштабного вторжения. Орден "За мужество" III степени получил в августе 2022 года,

– написали в министерстве.

Родная для пилота 831 бригада тактической авиации, заместителем командира которой он был, написала, что с глубокой грустью и болью в сердце сообщают, что их авиационная семья потеряла побратима.

Соболезнование родным Дениса! Вечное уважение и память Герою! Навеки в строю 831 бригады тактической авиации! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе!

– отметили в бригаде.

Они пообещали отомстить за гибель побратима.

Денис Кирилюк / Фото из фейсбука друга Валентина Панчука

Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким Дениса Кирилюка. Вечная память герою!

Что известно о летчике Денисе Кирилюке