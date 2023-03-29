Трагедія трапилась 28 березня 2023 року. Відомо, що в пілота залишилась сім'я – дружина з маленькою донечкою та новонародженим сином.

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Що сказали в Міноборони про пілота Кирилюка

Ми тебе ніколи не забудемо… 80 бойових вильотів, 70 з яких – під час повномасштабного вторгнення. Орден "За мужність" III ступеня отримав у серпні 2022 року,

– написали в міністерстві.

Рідна для пілота 831 бригада тактичної авіації, заступником командира якої він був, написала, що з глибоким сумом та болем у серці повідомляють, що їхня авіаційна родина втратила побратима.

Співчуття рідним Дениса! Вічна шана та пам'ять Герою! Навіки в строю 831 бригади тактичної авіації! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі!

– зазначили в бригаді.

Вони пообіцяли помститись за загибель побратима.

Денис Кирилюк / Фото з фейсбуку друга Валентина Панчука

Редакція 24 Каналу щиро співчуває близьким Дениса Кирилюка. Вічна пам'ять герою!

Що відомо про льотчика Дениса Кирилюка